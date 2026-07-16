ボンド候補と言われ続けたジェームズ・ノートン、候補から外れたことに安堵 「年を取った」
ドラマ『ハウス・オブ・ドラゴン』などに出演するイギリスの俳優で、ジェームズ・ボンド候補の一角と目されてきたジェームズ・ノートン。7月に40歳になったことをうけ、ボンド役候補から外れたことに、安堵しているそうだ。
【写真】ダニエル・クレイグ決定前、ボンド役候補だった９人
ジェームズはVulture誌のインタビューで、「この10年、ほとんど全てのインタビューで『ジェームズ・ボンド候補ですが…？』と聞かれてきました。年を取ったなと思う部分もありますが、安堵する部分もあります。何しろ良い面もあれば悪い面もありましたから。アイコニックな役ですから、名誉なことですが、大きな代償を伴います」とコメント。「誰であれ、役を引き受ける若い俳優の幸運を祈ります。僕はスリッパ姿でパイプをふかして見守りますよ」と明かした。
イギリスの諜報機関MI6のエージェントであるジェームズ・ボンドの活躍を描く『007』シリーズ。これまで、ショーン・コネリーやロジャー・ムーア、ピアース・ブロスナンがボンド役を務め、6代目を務めたダニエル・クレイグが、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）を最後に同役を卒業したことから、次のボンド役俳優に注目が集まっている。アマゾンMGMスタジオは、監督にドゥニ・ヴィルヌーヴ、脚本にスティーヴン・ナイトを起用。新作は、ボンドの若き日を描くと伝えられている。
なお、ボンド役については、これまでヘンリー・カヴィルやトム・ハーディ、イドリス・エルバ、アーロン・テイラー＝ジョンソンら、イギリスの俳優を中心に数多くの名前が挙がっているが、その多くはすでに40代以上となっていることから、起用の可能性は低そうだ。35歳のアーロンもまたEsquireのインタビューで噂を否定し、「何かを言う立場ではない」と語っている。
最近の報道では、ジェイコブ・エロルディやカラム・ターナー、ハリス・ディキンソン、トム・フランシスらがボンド候補として名前が挙がっている。
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ジェームズはVulture誌のインタビューで、「この10年、ほとんど全てのインタビューで『ジェームズ・ボンド候補ですが…？』と聞かれてきました。年を取ったなと思う部分もありますが、安堵する部分もあります。何しろ良い面もあれば悪い面もありましたから。アイコニックな役ですから、名誉なことですが、大きな代償を伴います」とコメント。「誰であれ、役を引き受ける若い俳優の幸運を祈ります。僕はスリッパ姿でパイプをふかして見守りますよ」と明かした。
なお、ボンド役については、これまでヘンリー・カヴィルやトム・ハーディ、イドリス・エルバ、アーロン・テイラー＝ジョンソンら、イギリスの俳優を中心に数多くの名前が挙がっているが、その多くはすでに40代以上となっていることから、起用の可能性は低そうだ。35歳のアーロンもまたEsquireのインタビューで噂を否定し、「何かを言う立場ではない」と語っている。
最近の報道では、ジェイコブ・エロルディやカラム・ターナー、ハリス・ディキンソン、トム・フランシスらがボンド候補として名前が挙がっている。