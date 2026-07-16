河合優実「おさるのジョージ」誕生秘話描く映画でナレーション挑戦 収録メイキング映像解禁
「おさるのジョージ」絵本刊行85年を記念し、ドキュメンタリー映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』の日本語吹替版が、8月14日より全国順次公開される。これに先立ち、俳優・河合優実が挑んだ本編ナレーション収録風景のメイキング映像が解禁された。
【動画】河合優実が挑んだ『モンキービジネス』ナレーション収録風景のメイキング映像
「ひとまねこざる」「おさるのジョージ」シリーズの生みの親、ハンス＆マーガレット・レイ夫妻。ユダヤ人としてナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリ陥落の数時間前、ハンスが組み立てた2台の自転車でパリを脱出した。その時もハンスは自らが描いた原画を手放さず、戦後はニューヨークで数々の「おさるのジョージ」絵本シリーズを生み出した。
本作は、そんな2人の波乱に満ちた人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像や貴重な原画とともにたどるドキュメンタリー。3年の製作期間をかけ、1万5000枚もの手描きアニメーションを用いて、その生涯を鮮やかに描き出している。
監督を務めたのは、『小学校〜それは小さな社会〜』『甲子園：フィールド・オブ・ドリームス』で国内外から高い評価を受けた、アカデミー賞ノミネート監督の山崎エマ。本作は、山崎監督がキャリア初期に手がけた長編デビュー作だ。「おさるのジョージ」生誕85周年にあわせ、俳優・河合優実のナレーションと声優陣による吹替を加えた日本語吹替版が完成した。
解禁された映像は、河合と山崎エマ監督がナレーションのイメージを話し合う様子から始まり、映像に合わせて声のトーンを細かく調整しながら収録に臨む姿が映し出される。山崎監督は、「子どもにも大人にも、戦争や移民について考えるきっかけになれば」と河合をナレーターに起用した理由を明かし、「大正解だった」と絶賛。好奇心旺盛な「おさるのジョージ」の世界観を思わせる躍動感あふれるアニメーションにぴったりのナレーションを完成させた。
映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』日本語吹替版は、8月14日より全国順次公開。
【動画】河合優実が挑んだ『モンキービジネス』ナレーション収録風景のメイキング映像
「ひとまねこざる」「おさるのジョージ」シリーズの生みの親、ハンス＆マーガレット・レイ夫妻。ユダヤ人としてナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリ陥落の数時間前、ハンスが組み立てた2台の自転車でパリを脱出した。その時もハンスは自らが描いた原画を手放さず、戦後はニューヨークで数々の「おさるのジョージ」絵本シリーズを生み出した。
監督を務めたのは、『小学校〜それは小さな社会〜』『甲子園：フィールド・オブ・ドリームス』で国内外から高い評価を受けた、アカデミー賞ノミネート監督の山崎エマ。本作は、山崎監督がキャリア初期に手がけた長編デビュー作だ。「おさるのジョージ」生誕85周年にあわせ、俳優・河合優実のナレーションと声優陣による吹替を加えた日本語吹替版が完成した。
解禁された映像は、河合と山崎エマ監督がナレーションのイメージを話し合う様子から始まり、映像に合わせて声のトーンを細かく調整しながら収録に臨む姿が映し出される。山崎監督は、「子どもにも大人にも、戦争や移民について考えるきっかけになれば」と河合をナレーターに起用した理由を明かし、「大正解だった」と絶賛。好奇心旺盛な「おさるのジョージ」の世界観を思わせる躍動感あふれるアニメーションにぴったりのナレーションを完成させた。
映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』日本語吹替版は、8月14日より全国順次公開。