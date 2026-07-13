マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、ある意外なヒーローが登場する可能性が浮上した。マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが、上海で開催されたイベントにて意味深な予告を行っている。

この記事の内容は、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のネタバレが含まれている可能性があります。

（C）& TM 2026 MARVEL

その人物とは、『サンダーボルツ*』（2025）フローレンス・ピュー演じるエレーナ・ベロワ。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でのエレーナの活躍について尋ねられたファイギは、次のように語った。

「エレーナのファンなら、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』を楽しみにしていてください。彼女はそこで大きな役割を担います。ただ、そこまで待ちたくないという方は、映画でもう少し早くエレーナに会えるかもしれません。」

ファイギは具体的な作品名を明らかにしていない。しかし、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』より前に公開されるMCU映画は『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のみ。今回の発言は、エレーナが同作に登場することを示唆したものと考えられる。

もっとも、フローレンス・ピューの出演は正式には発表されていない。実際に登場するとしても、物語に本格的に関わるのか、短いカメオやポストクレジットシーンにとどまるのかは不明だ。

エレーナは『ブラック・ウィドウ』（2021）でMCUに初登場し、ドラマ「ホークアイ」（2021）を経て、『サンダーボルツ*』ではチームの中心人物として活躍。同作の結末ではサンダーボルツが“ニュー・アベンジャーズ”となり、エレーナも『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への参戦が決定している。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』には、トム・ホランド演じるピーター・パーカーのほか、マーク・ラファロのハルク／ブルース・バナー、ジョン・バーンサルのパニッシャー／フランク・キャッスルも登場する。ここにエレーナまで加わることになれば、単独シリーズの新章でありながら、複数のMCUヒーローが交錯する作品となりそうだ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日、日米同時公開。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は12月18日、日米同時公開。

Source: