『Ｔシャツが乾くまで』初回から主要キャラに悲劇→衝撃ラストにネット鳥肌「最後に爆弾発言」「こっっわ！」（ネタバレあり）
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が10日に放送され、初回から怒涛の展開を経て衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「そういう展開!?」「最後に爆弾発言」「鳥肌たった こっっわ！」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】コインランドリーで出会う咲子（蒼井優）と樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』第1話より
本作は二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）などを手がけた生方美久によるオリジナル脚本。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
編集者の咲子（蒼井）は、喫茶店オーナーの夫・充（松山）と仲睦まじく暮らしていた。ある朝、彼女は洗濯乾燥機の調子が悪くなったため、充から教えてもらった近所のコインランドリーへ向かう。そこで咲子は会社員の樹生（中島歩）と出会うことに。樹生もまた妻のあずさ（夏帆）から、このコインランドリーを教えてもらったのだ。
そこから自宅へ戻った咲子が洗濯物を畳んでいるとスマートフォンが鳴る。電話は警察からで、話によると充が乗車していた高速バスが長野県内の国道で事故にあったという。一方の樹生も警察からの連絡によって、あずさが長野県内の病院に緊急搬送されたことを知る。
高速バスの事故によって充が行方不明になり、同じバスに乗車していたあずさの死亡も確認されると、ネット上には「待ってくれよ…ちょっと待ってくれ…」「衝撃の第1話」「いきなりすごい展開で絶句」といった反響が続出。
その後、この事故をきっかけに樹生は咲子に「助け合いませんか？」と提案。二人の交流が始まる。そんな第1話のラストでは、充について語る咲子に対して、樹生は笑顔で「ステキな人ですね、旦那さん…」と語るものの、一転して暗い声で「でも僕の妻と不倫してましたよね？」とポツリ。あ然とする咲子に、樹生は改めて「あなたの夫…僕の妻と不倫してましたよ」と言い放つのだった。
樹生の衝撃的な暴露で第1話が幕を下ろすと「突然きたぁーーー暴露!! やっぱりそういう展開!?」「最後に爆弾発言して、第1話終わるんか」「最後の展開に鳥肌たった こっっわ！」などの投稿がネット上に相次いでいた。
【写真】コインランドリーで出会う咲子（蒼井優）と樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』第1話より
本作は二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）などを手がけた生方美久によるオリジナル脚本。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
そこから自宅へ戻った咲子が洗濯物を畳んでいるとスマートフォンが鳴る。電話は警察からで、話によると充が乗車していた高速バスが長野県内の国道で事故にあったという。一方の樹生も警察からの連絡によって、あずさが長野県内の病院に緊急搬送されたことを知る。
高速バスの事故によって充が行方不明になり、同じバスに乗車していたあずさの死亡も確認されると、ネット上には「待ってくれよ…ちょっと待ってくれ…」「衝撃の第1話」「いきなりすごい展開で絶句」といった反響が続出。
その後、この事故をきっかけに樹生は咲子に「助け合いませんか？」と提案。二人の交流が始まる。そんな第1話のラストでは、充について語る咲子に対して、樹生は笑顔で「ステキな人ですね、旦那さん…」と語るものの、一転して暗い声で「でも僕の妻と不倫してましたよね？」とポツリ。あ然とする咲子に、樹生は改めて「あなたの夫…僕の妻と不倫してましたよ」と言い放つのだった。
樹生の衝撃的な暴露で第1話が幕を下ろすと「突然きたぁーーー暴露!! やっぱりそういう展開!?」「最後に爆弾発言して、第1話終わるんか」「最後の展開に鳥肌たった こっっわ！」などの投稿がネット上に相次いでいた。