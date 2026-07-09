アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガーが恐竜から逃走！『オークストリートの異変』日本版ポスター＆予告
アン・ハサウェイが主演を務め、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』より、日本版本ポスタービジュアルと日本オリジナルの予告映像が解禁された。
【動画】恐竜に遭遇した一家の運命は!? 映画『オークストリートの異変』日本オリジナル予告映像
3月に解禁されたティザー予告映像では、平凡な日常を謎の異変が襲うことだけが示唆され、その詳細は多くを語られず、底知れぬ不穏な空気感に映画ファンを中心として続報を求める声が相次いだ本作。続いて5月に公開された字幕版本予告では、街を襲う大迫力の恐竜の姿が明らかとなり、新たな恐竜サバイバルムービーの誕生を喜ぶ声とともに、今夏最大級の注目作として話題を集めている。
霧深い街中で鋭い牙を持つ大型恐竜に追い詰められる“普通の家族”を描いた、不穏なビジュアルが話題を呼んだ海外版本ポスターに対し、今回解禁された日本版本ポスターでは印象が一変。爽やかで平和な青空の下、大型肉食恐竜から必死に逃げるアン・ハサウェイとユアン・マクレガーの姿を捉えた、疾走感あふれる一枚となっている。予期せず始まった恐竜大発生という新たな日常で、手近な武器だけを頼りに彼らは生き残れるのか？
あわせて解禁されたのは、本国でも公開されていない日本オリジナルの「予告映像＜恐竜サバイバル編＞」。平穏なオークストリートの住民だった4人家族が、少しずつ街の異変に気づきはじめ、命がけのサバイバルへ巻き込まれていく姿が収められている。人間を容赦なく攻撃する恐竜に対峙した一家の運命はいかに。ハラハラドキドキのサバイバルアドベンチャーに期待感が高まる仕上がりだ。
さらに、本作の圧倒的なスケール感とドキドキを全身で体感できる、プレミアムラージフォーマットでの上映も決定した。巨大な湾曲スクリーンと高解像度の映像、迫力ある立体的な音響で恐竜の圧倒的なスケール感を体感できる【IMAX】、座席の激しい振動や風、水しぶきで命がけの逃走劇をアトラクション感覚で疑似体験できる【MX4D】と【4DX】、正面だけでなく左右にも広がる3面スクリーンで恐竜に四方を囲まれるパニック感を味わえる【SCREENX】、「3面映像」×「体感シート」が融合した、映画館における最高峰の贅沢といわれる【ULTRA 4DX】、極限の「黒」と立体音響によって、闇に潜む恐竜たちの不穏な空気感を楽しめる【Dolby Cinema】。それぞれのシアターが持つ特性により、迫りくる恐竜たちの迫力と、家族とともに体験する緊迫感が何倍にも高まるに違いない。
映画『オークストリートの異変』は、8月14日より日米同時公開。
【動画】恐竜に遭遇した一家の運命は!? 映画『オークストリートの異変』日本オリジナル予告映像
3月に解禁されたティザー予告映像では、平凡な日常を謎の異変が襲うことだけが示唆され、その詳細は多くを語られず、底知れぬ不穏な空気感に映画ファンを中心として続報を求める声が相次いだ本作。続いて5月に公開された字幕版本予告では、街を襲う大迫力の恐竜の姿が明らかとなり、新たな恐竜サバイバルムービーの誕生を喜ぶ声とともに、今夏最大級の注目作として話題を集めている。
あわせて解禁されたのは、本国でも公開されていない日本オリジナルの「予告映像＜恐竜サバイバル編＞」。平穏なオークストリートの住民だった4人家族が、少しずつ街の異変に気づきはじめ、命がけのサバイバルへ巻き込まれていく姿が収められている。人間を容赦なく攻撃する恐竜に対峙した一家の運命はいかに。ハラハラドキドキのサバイバルアドベンチャーに期待感が高まる仕上がりだ。
さらに、本作の圧倒的なスケール感とドキドキを全身で体感できる、プレミアムラージフォーマットでの上映も決定した。巨大な湾曲スクリーンと高解像度の映像、迫力ある立体的な音響で恐竜の圧倒的なスケール感を体感できる【IMAX】、座席の激しい振動や風、水しぶきで命がけの逃走劇をアトラクション感覚で疑似体験できる【MX4D】と【4DX】、正面だけでなく左右にも広がる3面スクリーンで恐竜に四方を囲まれるパニック感を味わえる【SCREENX】、「3面映像」×「体感シート」が融合した、映画館における最高峰の贅沢といわれる【ULTRA 4DX】、極限の「黒」と立体音響によって、闇に潜む恐竜たちの不穏な空気感を楽しめる【Dolby Cinema】。それぞれのシアターが持つ特性により、迫りくる恐竜たちの迫力と、家族とともに体験する緊迫感が何倍にも高まるに違いない。
映画『オークストリートの異変』は、8月14日より日米同時公開。