「スター・ウォーズ」銀河で生き残れる？ ルーカスフィルム公認“サバイバル読本”発売へ
映画『スター・ウォーズ』の世界を“サバイバル”という視点から読み解くルーカスフィルム公認書籍『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』が、7月29日に全国の書店およびネット書店で発売されることが決定した。
【画像】『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』誌面の一部を公開
本書は、「もし突然、はるか彼方の銀河へ放り込まれたら？」というユニークな発想から生まれたエンターテインメント読本。
灼熱の惑星タトゥイーンで水もないまま取り残された場合や、イウォークに捕まり、言葉の通じないまま“食料”として扱われてしまった時、ストームトルーパーの巡回に遭遇し、逃げ場がない時など、「スター・ウォーズ」シリーズでおなじみのシチュエーションを題材に、「どうすれば生き延びられるのか」を徹底解説する。
さらに、暗黒街の帝王ジャバ・ザ・ハットや賞金稼ぎ（バウンティハンター）、銀河に潜む危険なクリーチャーなど、作品に登場する数々の脅威についても紹介。映画で描かれた緻密な世界設定をもとに、危険度や遭遇シナリオ、回避方法を“本気”で分析している。
「スター・ウォーズ」ファンにとっては映画の世界を新たな角度から楽しめる一冊となるほか、シリーズ未見の読者でも未知の銀河を冒険するサバイバルガイドとして楽しめる内容となっている。
【画像】『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』誌面の一部を公開
本書は、「もし突然、はるか彼方の銀河へ放り込まれたら？」というユニークな発想から生まれたエンターテインメント読本。
灼熱の惑星タトゥイーンで水もないまま取り残された場合や、イウォークに捕まり、言葉の通じないまま“食料”として扱われてしまった時、ストームトルーパーの巡回に遭遇し、逃げ場がない時など、「スター・ウォーズ」シリーズでおなじみのシチュエーションを題材に、「どうすれば生き延びられるのか」を徹底解説する。
「スター・ウォーズ」ファンにとっては映画の世界を新たな角度から楽しめる一冊となるほか、シリーズ未見の読者でも未知の銀河を冒険するサバイバルガイドとして楽しめる内容となっている。