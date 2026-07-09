「貧ぼっちゃま仕様（笑）」 カルビー『ポテトチップス』片面カラー袋が話題『おぼっちゃまくん』連想
■カルビーのお菓子が白黒袋→表面（片面）カラー袋に変更で話題
カルビー株式会社は9日、中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた「ポテトチップス」など一部商品の2色印刷（白黒）パッケージについて、表面のフルカラー印刷を再開することを発表した。27日週より順次生産を切り替えて販売していく。パッケージも公開し、表面はフルカラーで明るいが裏面は白黒のままで、ネット上ではアニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題になっている。
【画像】「貧ぼっちゃま仕様（笑）」カルビーのポテチ＆かっぱえびせん新たな袋
表面フルカラー印刷再開についてカルビー公式サイトでは「中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた一部商品の2色印刷パッケージについて、当社の直近の原材料の調達見通しを踏まえ、段階的に仕様の見直しを実施することとしましたので、お知らせします。商品の安定供給を最優先に、調達状況を見極めながら、節約を継続してカラー印刷を再開してまいります」と説明。
続けて「当社では、カラーパッケージは商品に関する必要な情報を適切にお伝えし、お客様に安心して商品をお選びいただくうえで重要な役割を担うと考えております。当面は、2色印刷パッケージに変更していた「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など計8品※について、パッケージ表面のフルカラー印刷を再開し、2026年7月27日（月）週より順次生産を切り替えて販売いたします」と伝えた。
最後に「当社は今後も、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
公開された表面はフルカラー印刷で裏面は白黒のままのパッケージが公開されると、ネット上では、アニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題に。
「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」は、元・上流家庭、今は没落して超ビンボー人。プライドは高いが地位は低い。前だけスーツで後ろは全裸というインパクト大な服を着て、5人の幼い弟妹と暮らしているというキャラクターだ。
今回のパッケージに、前だけ立派で裏は控えめな「貧ぼっちゃま」を連想したアニメファンが多く、ネット上では「ほんとだ、貧ぼっちゃま仕様わろた（笑）」「パッケージを貧ぼっちゃま仕様に変更」「片面カラーを貧坊っちゃまって言うの草」「貧ぼっちゃま仕様という表現でテラワロタ」などの声が出ている。
カルビー株式会社は9日、中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた「ポテトチップス」など一部商品の2色印刷（白黒）パッケージについて、表面のフルカラー印刷を再開することを発表した。27日週より順次生産を切り替えて販売していく。パッケージも公開し、表面はフルカラーで明るいが裏面は白黒のままで、ネット上ではアニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題になっている。
表面フルカラー印刷再開についてカルビー公式サイトでは「中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた一部商品の2色印刷パッケージについて、当社の直近の原材料の調達見通しを踏まえ、段階的に仕様の見直しを実施することとしましたので、お知らせします。商品の安定供給を最優先に、調達状況を見極めながら、節約を継続してカラー印刷を再開してまいります」と説明。
続けて「当社では、カラーパッケージは商品に関する必要な情報を適切にお伝えし、お客様に安心して商品をお選びいただくうえで重要な役割を担うと考えております。当面は、2色印刷パッケージに変更していた「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など計8品※について、パッケージ表面のフルカラー印刷を再開し、2026年7月27日（月）週より順次生産を切り替えて販売いたします」と伝えた。
最後に「当社は今後も、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
公開された表面はフルカラー印刷で裏面は白黒のままのパッケージが公開されると、ネット上では、アニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題に。
「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」は、元・上流家庭、今は没落して超ビンボー人。プライドは高いが地位は低い。前だけスーツで後ろは全裸というインパクト大な服を着て、5人の幼い弟妹と暮らしているというキャラクターだ。
今回のパッケージに、前だけ立派で裏は控えめな「貧ぼっちゃま」を連想したアニメファンが多く、ネット上では「ほんとだ、貧ぼっちゃま仕様わろた（笑）」「パッケージを貧ぼっちゃま仕様に変更」「片面カラーを貧坊っちゃまって言うの草」「貧ぼっちゃま仕様という表現でテラワロタ」などの声が出ている。