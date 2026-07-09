【速報】検察が控訴 川村葉音被告に懲役30年の判決 求刑は無期懲役“強盗致死罪”江別集団暴行死
北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、懲役30年の判決を受けた川村葉音被告（21）について、検察が控訴したことが分かりました。
強盗致死などの罪に問われたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。
判決によりますと、強盗致死などの罪に問われている、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の3人は、2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしました。
札幌地裁によりますと、7月9日、検察が川村被告の判決を不服として控訴したということです。
札幌地裁は川村被告の判決理由について、「主導したとは言えないが流れを作出して犯行をけん引していた」、「（主犯格とされる）川口侑斗被告の金銭の要求に同調して金品を奪う流れを作出した」と指摘。
一方で「暴行の回数や程度はほかの共犯者よりは少ない。死への寄与は限定的」として、「有期刑の上限である30年に処するのが相当」と述べていました。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。