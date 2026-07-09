「外免切替」厳格化から9カ月　「受からない」外国人急増で教習所の受講者増加　日本で暮らすために挑戦続ける女性

外国の免許を日本の免許に切り替える「外免切替」。

2025年に試験が厳格化されて9カ月、各地の教習所には「受からない」という外国人からの問い合わせが殺到するなど変化が起きている。

外免切替ドライバーの事故相次ぐ

千葉・浦安市の「わかば自動車学校」には、最近、外国人の受講者が増加傾向にあるという。

わかば自動車学校 廣瀬靖代表：

去年（2025年）の10月から制度が変わって難しくなったので、ご要望が増えました。

2025年10月、外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切替」制度が厳しくなり、試験の難易度が上がったことで、今、教習所に通う外国人も増えている。

厳格化のきっかけのひとつとなったのは、2024年10月の「イット！」の報道。

府中運転免許試験場には、早朝にもかかわらず外免切替のために列に並ぶ外国人の姿があった。

実際に試験を受けた人は、「試験というか簡単な質問だった」と話していた。

当時、交通ルールを確認する「知識確認」は、○×問題10問のうち7問以上の正解で合格だったため、勉強せずに合格できたという人もいた。

さらに、日本で住民登録をしていなくても観光ビザでの取得が可能だったため、「ホテルの住所」で取得するケースがあったことも明らかになった。

警察庁によると、2024年に外免切替をした人の数は7万5000人以上と10年間で2.5倍に増加。

その一方で、外免切替で免許を取得した外国人による事故が相次いだ。

2025年5月には、埼玉県三郷市で、中国人が起こしたひき逃げ事件で小学生が負傷。

三重県ではペルー人が高速道路を逆走した。

こうした現状を受け、国も対策に乗り出した。

警察庁 楠芳伸長官（2025年5月）：

日本の交通ルールを十分に理解しているか確実に確認するため、厳格化することが必要ではないかと考えている。

2025年10月、警察庁は外免切替制度を厳格化。

知識確認は、「イラスト付きの10問」から「イラストなしの50問」に変更。

正解率も7割から9割に引き上げられたほか、技能確認では踏切の通過や坂道発進などが新たに追加され、採点も厳しくなった。

厳格化で合格者減 それでも挑戦する理由

香川県にある高松自動車学校では制度の厳格化により変化が…。

それまで80人ほどだった外国人受講者が、2025年度にはおよそ120人に増加したという。

そこで、日本の交通ルールの理解を深めてもらうため、英語の字幕付きの動画教材も作成している。

制度が変わったことで、試験の合格率にも変化が現れている。

警察庁によると、知識確認は92.5パーセントから42.8パーセントに、技能確認は30.4パーセントから13.1パーセントと大幅に低下した。

千葉県の自動車学校でも、最近、「試験に受からない」という外免切替対策の問い合わせが殺到しているという。

この日、教習を受けていた中国出身のカンさんは、2024年1月に来日し、今後も日本で生活するため、外免切替の試験を受ける予定だ。

これまでにも何度か練習したことはあるというが、交差点を右折しようとすると、右側通行の中国でのクセが抜けていないのか、 右車線に入ってしまうことも…。

そして、左折する時には縁石に乗り上げてしまった。

練習の結果、コツをつかんでスムーズに曲がれるようになったカンさんは、改正後に追加された踏切の通過や坂道発進も練習し、この日の教習を終了した。

外免切替が厳格化されたことについて、カンさんは「後で自分が運転するときに安心。厳しいことは良い」と話す。

カンさんは1月に知識確認には合格したが、技能確認は不合格。

次回、技能確認で合格できれば日本の免許を取得できるが、不合格の場合、知識確認の有効期限が切れるため、また一から受け直すことになる。

そこまでして挑戦し続けるのには理由がある。

カンさんは2024年に日本人の男性と結婚、千葉・成田市の夫の家で生活しているが、最寄り駅までバスで20分ほど。そのバスは1時間に1〜2本しかないという。

また、大きなスーパーまでは車で30分ほどかかるため、買い物に行くには夫の運転が必要。

こうしたことから、1人でいるときはあまり出かけず、家庭菜園が唯一の趣味だという。

「彼女（カンさん）も真面目に努力してきたので、なんとか合格してほしいと思う」と話す夫と共に、技能試験に向かったカンさん。

「自分頑張れ！」と自らを奮い立たせ、試験会場に入っていった。

そして、およそ3時間後、結果をたずねると「残念、不合格ね」。

今回も不合格だった。

カンさんは「後で猛練習。大丈夫！」と笑顔で語り、知識確認から受け直すという。

（「イット！」7月7日放送より）