免許不要で30kgの荷物を運べる愛知県名古屋市に本社を置く電動モビリティメーカーのブレイズは、同社初の4輪特定小型原動機付自転車「BLAZE e-CARGO（以下、イーカーゴ）」を展開しています。イーカーゴは、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に区分される4輪電動モビリティです。【画像】超カッコいい！ これが「免許なしで乗れる」新車54万円台の「イーカーゴ」です