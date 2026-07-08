ニワトリが主演デビューを務める異色のヒューマンドラマ『雌鶏』が、2026年9月25日より日本公開される。監督はハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ。

養鶏場から搬送中に逃げ出した1羽の雌鶏の旅を通して、人間社会の欲望や理不尽をユーモラスに描く寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を鮮やかに覆す名シーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して演じている。

©2025 Pallas Film-Twenty Twenty Vision-View Master Films-ZDF

主演を飾るニワトリといえば、日本でも鶏肉や卵などでお馴染みの鳥類。トレードマークのトサカが知られており、「コケコッコー」の鳴き声はあまりにも有名。本作では演技未経験ながら主演に抜擢された。世界的に著名な動物トレーナー アルパード・ハラシュの指導を受け、CGIや特殊効果に頼らず熱演を見せた。

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物語は、養鶏場で生まれ育った1羽の雌鶏が、出荷用トラックから脱走するところから始まる。人生初の自由を手にした彼女は、刺激と危険に満ちた世界を走り抜け、やがてワケあり一家の暮らす家へ。庭のニワトリ小屋で新生活を送るなか、初恋を知り、初めて産んだ卵を温め育てようと決意する。ところが、大切な卵は毎日人間に回収されてしまう。人生とは何か、生きるとは何か。我が子がヒヨコになる日を夢見る雌鶏と、事件に巻き込まれていく人間たちの運命が交差していく。

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監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）で知られるハンガリーの実力派。本作では雌鶏の視点を通して、移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会を鋭く、かつユーモラスに描き出す。

その独創性はすでに国際的にも評価されており、2025年の第50回トロント国際映画祭では審査員特別賞（特別表彰）を受賞。第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、世界中の観客を魅了してきた。

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映画『雌鶏』は、2026年9月25日（金）よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開。