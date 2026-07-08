映画『ベイ・シティ・ローラーズ ウッディ・ウッドが語る真実』公開日＆ポスタービジュアルが解禁
ドキュメンタリー映画『ベイ・シティ・ローラーズ ウッディ・ウッドが語る真実』の公開日が、9月25日より全国順次公開と決まった。併せて、ポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『ベイ・シティ・ローラーズ ウッディ・ウッドが語る真実』ロゴ
1960年代に熱狂的なファン“ビートルマニア”を生み出したビートルズに続き、1970年代に一世を風靡（ふうび）し、“ローラーマニア”を生み出したのは、スコットランド出身のポップロックバンド、ベイ・シティ・ローラーズ。ふくらはぎ丈のタータンチェックのズボンにタータンチェックのスカーフで、“タータン旋風”を巻き起こした彼らは、全世界で3億枚近いレコードを売り上げ、BBCに「ビートルズ、ローリング・ストーンズ以来のビッグなバンド」と評された。
本作は、1974年2月に加入し、「クラシック・ファイブ」と呼ばれた5人のうちの一人であるスチュアート・ウッディ・ウッドがプロデューサーを務めるThe Music Kitchenによって製作された、本人お墨付きのドキュメンタリー。電子技師の見習いだったウッディが17歳でローラーズに加入し、あっという間にチャート入りした絶頂期、78年ごろからバンドが崩壊し始め、81年に一度脱退してから10年イギリスを離れるなど、自分探しを続け、紆余（うよ）曲折の末、プロデューサーとしてEMI、ソニー、BMGからヒットアルバムをリリースし、自らのレーベルThe Music Kitchenを作るまでの軌跡を、本人のインタビューを中心に描く。
ファンの絵からインスパイアされたというタータンチェックの衣装がユニフォームになるまでの経緯、スタジアム公演は断って最大3000席の会場にこだわって公演する戦略などのエピソードが盛りだくさん。家まで押しかけるファンに母親が精神崩壊寸前になったり、ファンの多さにリムジンの運転手が泣きべそをかいたり、恋人の飲み物に毒が入れられたといったエピソードからは、"推し活"市場がさらに拡大している今、ファンのマナーの大切さを改めて考えさせられる。
貴重な未公開8ミリフィルムも収録しているほか、音楽業界の契約問題や印税トラブルなど、華やかな歴史の“陰”に踏み込んだ内容に加え、メンバーのレスリー・マッコーエンとの確執や、ハリウッド女優との一夜の事件について、本人の口から語られる。
映画『ベイ・シティ・ローラーズ ウッディ・ウッドが語る真実』は、9月25日より全国順次公開。
【写真】『ベイ・シティ・ローラーズ ウッディ・ウッドが語る真実』ロゴ
1960年代に熱狂的なファン“ビートルマニア”を生み出したビートルズに続き、1970年代に一世を風靡（ふうび）し、“ローラーマニア”を生み出したのは、スコットランド出身のポップロックバンド、ベイ・シティ・ローラーズ。ふくらはぎ丈のタータンチェックのズボンにタータンチェックのスカーフで、“タータン旋風”を巻き起こした彼らは、全世界で3億枚近いレコードを売り上げ、BBCに「ビートルズ、ローリング・ストーンズ以来のビッグなバンド」と評された。
ファンの絵からインスパイアされたというタータンチェックの衣装がユニフォームになるまでの経緯、スタジアム公演は断って最大3000席の会場にこだわって公演する戦略などのエピソードが盛りだくさん。家まで押しかけるファンに母親が精神崩壊寸前になったり、ファンの多さにリムジンの運転手が泣きべそをかいたり、恋人の飲み物に毒が入れられたといったエピソードからは、"推し活"市場がさらに拡大している今、ファンのマナーの大切さを改めて考えさせられる。
貴重な未公開8ミリフィルムも収録しているほか、音楽業界の契約問題や印税トラブルなど、華やかな歴史の“陰”に踏み込んだ内容に加え、メンバーのレスリー・マッコーエンとの確執や、ハリウッド女優との一夜の事件について、本人の口から語られる。
映画『ベイ・シティ・ローラーズ ウッディ・ウッドが語る真実』は、9月25日より全国順次公開。