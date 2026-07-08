『君は夏のなか』第2話 “渉”奥智哉＆“千晴”杢代和人が映画の聖地巡礼へ
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の第2話が今夜放送。渉（奥）と千晴（杢代）が夏休みに映画の聖地巡礼をする。
【写真】渉（奥智哉）＆千晴（杢代和人）が聖地巡礼へ
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代が演じる。
■第2話あらすじ
「俺が好きなのは……。今、俺の目の前にいる人」千晴からの突然の告白に戸惑う渉。千晴は自分の気持ちを知って欲しかっただけだと告げ、返事を求めない代わりに、「夏休みの映画の聖地巡礼」に渉を誘う。
そしてついに夏休み。ローカル線に揺られロケ地に到着した二人は、映画のシーンを真似たりと、名作を振り返りながら楽しい時間を過ごしていく。そんな中で、時折見せる千晴の表情や想いを感じた渉は…。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】渉（奥智哉）＆千晴（杢代和人）が聖地巡礼へ
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■第2話あらすじ
「俺が好きなのは……。今、俺の目の前にいる人」千晴からの突然の告白に戸惑う渉。千晴は自分の気持ちを知って欲しかっただけだと告げ、返事を求めない代わりに、「夏休みの映画の聖地巡礼」に渉を誘う。
そしてついに夏休み。ローカル線に揺られロケ地に到着した二人は、映画のシーンを真似たりと、名作を振り返りながら楽しい時間を過ごしていく。そんな中で、時折見せる千晴の表情や想いを感じた渉は…。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。