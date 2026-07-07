丸山隆平×沢尻エリカ、目覚めると手錠で繋がれていた W主演映画『薔薇の鎖』12.11公開決定
丸山隆平（SUPER EIGHT）と沢尻エリカがダブル主演を務め、音楽・主題歌を斉藤和義が担当する佐藤佐吉監督最新作『薔薇の鎖』が、12月11日に公開されることが決定。ティザービジュアルと特報が解禁された。
【動画】目覚めると手錠で繋がれていた・・いったい何が？ 『薔薇の鎖』特報
目覚めると、手錠で繋がれていたスーツの男（丸山隆平）とTシャツの女（沢尻エリカ）。2人のそばには大破したパトカー、アタッシュケースに詰められた大金、大量の麻薬が転がっていた。そしてどちらも記憶がない。お互いの正体どころか、自身の素性も分からず困惑する2人。状況的に、どちらかが警察で、どちらかが犯罪者。果たしてノンストップ＜疑心暗鬼＞サスペンスの行方は――。
手錠で繋がれたひとり、スーツの男を演じるのは丸山隆平（SUPER EIGHT）。丸山はグループのほかソロとしても、歌手やベーシスト活動、俳優業、ラジオDJなど多彩に活躍。映画では『金子差入店』（25）で主演、『名無し』（26）などに出演。舞台では『oasis』（26）などに出演し、その演技力が注目を集めている。
丸山は「本作はある意味問題作！ 皆様がこれまでに感じたことのない体験をする為に生まれた映画だと僕は仕上がりを観て思いました。ぜひ！ 劇場でお楽しみ下さいませ」とメッセージ。
もうひとりの主人公、Tシャツの女を演じるのは沢尻エリカ。近年は舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』（26）で2年ぶりに主演を務め、5月には約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』を発売。今年公開された『＃拡散』（26）に続き出演する本作でダブル主演を務める。
沢尻は「普段体験することのないシチュエーションの中でのお芝居だったので、とても新鮮で、演じていて本当に楽しかったです。今回共演させていただいた丸山さんは、初めましてとは思えないくらい気さくな方で、現場でも率先して雰囲気をつくってくださいました。お芝居でも瞬発的に色々なアイデアを出してくださり、私自身もたくさん刺激を受け、ワクワクしながら演じることができました」と充実感をにじませた。
監督・原案は、『殺し屋1』（01）、『極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU』（03）の脚本を手掛け、『黒い乙女Q』（19）などの監督作を持つ佐藤佐吉。
佐藤監督は「現場では難役にもかかわらず終始笑顔の丸山さん、驚くほどの情熱で芝居に取り組む沢尻さんとの怒涛の日々は生涯の宝です。これが引退作になっても悔いはありません（笑）」とコメント。
そして、主題歌・音楽を担当するのは、『歌うたいのバラッド』『ウエディング・ソング』『ずっと好きだった』『やさしくなりたい』などの代表曲が様々なアーティストやファンに愛される斉藤和義。本作のために主題歌「黒猫のタンバリン」を書き下ろし、劇伴も全て手掛けた。なお主題歌「黒猫のタンバリン」は、9月9日リリースの23枚目のオリジナルアルバム『日常Days』に収録されている。
斉藤は「最初に台本と絵コンテをいただいたとき、ロカビリータッチの曲が合いそうだと感じ、作品を象徴する一曲になればと思い制作しました。丸山さん、沢尻さんの演技も素晴らしく、映画も音楽もロックな仕上がりになっていますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです」と語っている。
ティザービジュアルは、厳しい表情で対峙する丸山と沢尻を配置したもの。2人の手首には手錠がはめられ、真っ赤な背景と散らばるキーワードが目を引くインパクトの強いデザインとなっている。
特報は、冒頭から「大破したパトカー」「繋がれた手錠」「記憶喪失の二人」「どちらかが警察でどちらかが犯罪者」といった想像を掻き立てるキーワードが、ドラマチックな音楽と共に響く。後半には、ナイフ、麻薬、大金の詰まったアタッシュケースという意味深なアイテムも次々と登場。最後は、タイトルに冠された「薔薇」の印象的なカットも差し込まれる。丸山の凛々しい佇まいや、沢尻の美しい微笑みなども印象的な、本編への興味がふくらむ特報となっている。
映画『薔薇の鎖』は、12月11日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■丸山隆平／SUPER EIGHT（主演）
映画「薔薇の鎖」。ついに公開されてしまうのですね。世に放たれるのですね。本作はある意味問題作！皆様がこれまでに感じたことのない体験をする為に生まれた映画だと僕は仕上がりを観て思いました。公開後、どのように届くのかが楽しみです。
佐藤佐吉様が送る数年ぶりの長編映画。しかもオリジナル作品！いつもの決め言葉を言わせて下さい。ぜひ！劇場でお楽しみ下さいませ。
■沢尻エリカ（主演）
台本を読んだときに作品の世界観に引き込まれ、とにかく面白くて一気に読んでしまいました。撮影現場でも、普段体験することのないシチュエーションの中でのお芝居だったので、とても新鮮で、演じていて本当に楽しかったです。
今回共演させていただいた丸山さんは、初めましてとは思えないくらい気さくな方で、現場でも率先して雰囲気をつくってくださいました。お芝居でも瞬発的に色々なアイデアを出してくださり、私自身もたくさん刺激を受け、ワクワクしながら演じることができました。この作品を、ぜひ多くの皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。
■佐藤佐吉（監督・原案）
手錠で繋がれた男と女。このアイデアを思いついたのは20年前。監督デビュー作になったかもしれない幻の企画が、丸山隆平さん、沢尻エリカさん、音楽・斉藤和義さんという夢の布陣でついに実現しました。
現場では難役にもかかわらず終始笑顔の丸山さん、驚くほどの情熱で芝居に取り組む沢尻さんとの怒涛の日々は生涯の宝です。これが引退作になっても悔いはありません（笑）。
■斉藤和義（音楽＆主題歌担当）
今回、映画音楽を担当させてもらい大変光栄でした。監督・スタッフ・俳優の皆さんと作品づくりに関われたこと、いつもの自分の音楽制作とはまた違う感覚があり、とても楽しい時間でした。
主題歌「黒猫のタンバリン」は、ニューアルバムのオープニングを飾る一曲にもなっています。最初に台本と絵コンテをいただいたとき、ロカビリータッチの曲が合いそうだと感じ、作品を象徴する一曲になればと思い制作しました。
丸山さん、沢尻さんの演技も素晴らしく、映画も音楽もロックな仕上がりになっていますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。
【動画】目覚めると手錠で繋がれていた・・いったい何が？ 『薔薇の鎖』特報
目覚めると、手錠で繋がれていたスーツの男（丸山隆平）とTシャツの女（沢尻エリカ）。2人のそばには大破したパトカー、アタッシュケースに詰められた大金、大量の麻薬が転がっていた。そしてどちらも記憶がない。お互いの正体どころか、自身の素性も分からず困惑する2人。状況的に、どちらかが警察で、どちらかが犯罪者。果たしてノンストップ＜疑心暗鬼＞サスペンスの行方は――。
丸山は「本作はある意味問題作！ 皆様がこれまでに感じたことのない体験をする為に生まれた映画だと僕は仕上がりを観て思いました。ぜひ！ 劇場でお楽しみ下さいませ」とメッセージ。
もうひとりの主人公、Tシャツの女を演じるのは沢尻エリカ。近年は舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』（26）で2年ぶりに主演を務め、5月には約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』を発売。今年公開された『＃拡散』（26）に続き出演する本作でダブル主演を務める。
沢尻は「普段体験することのないシチュエーションの中でのお芝居だったので、とても新鮮で、演じていて本当に楽しかったです。今回共演させていただいた丸山さんは、初めましてとは思えないくらい気さくな方で、現場でも率先して雰囲気をつくってくださいました。お芝居でも瞬発的に色々なアイデアを出してくださり、私自身もたくさん刺激を受け、ワクワクしながら演じることができました」と充実感をにじませた。
監督・原案は、『殺し屋1』（01）、『極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU』（03）の脚本を手掛け、『黒い乙女Q』（19）などの監督作を持つ佐藤佐吉。
佐藤監督は「現場では難役にもかかわらず終始笑顔の丸山さん、驚くほどの情熱で芝居に取り組む沢尻さんとの怒涛の日々は生涯の宝です。これが引退作になっても悔いはありません（笑）」とコメント。
そして、主題歌・音楽を担当するのは、『歌うたいのバラッド』『ウエディング・ソング』『ずっと好きだった』『やさしくなりたい』などの代表曲が様々なアーティストやファンに愛される斉藤和義。本作のために主題歌「黒猫のタンバリン」を書き下ろし、劇伴も全て手掛けた。なお主題歌「黒猫のタンバリン」は、9月9日リリースの23枚目のオリジナルアルバム『日常Days』に収録されている。
斉藤は「最初に台本と絵コンテをいただいたとき、ロカビリータッチの曲が合いそうだと感じ、作品を象徴する一曲になればと思い制作しました。丸山さん、沢尻さんの演技も素晴らしく、映画も音楽もロックな仕上がりになっていますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです」と語っている。
ティザービジュアルは、厳しい表情で対峙する丸山と沢尻を配置したもの。2人の手首には手錠がはめられ、真っ赤な背景と散らばるキーワードが目を引くインパクトの強いデザインとなっている。
特報は、冒頭から「大破したパトカー」「繋がれた手錠」「記憶喪失の二人」「どちらかが警察でどちらかが犯罪者」といった想像を掻き立てるキーワードが、ドラマチックな音楽と共に響く。後半には、ナイフ、麻薬、大金の詰まったアタッシュケースという意味深なアイテムも次々と登場。最後は、タイトルに冠された「薔薇」の印象的なカットも差し込まれる。丸山の凛々しい佇まいや、沢尻の美しい微笑みなども印象的な、本編への興味がふくらむ特報となっている。
映画『薔薇の鎖』は、12月11日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■丸山隆平／SUPER EIGHT（主演）
映画「薔薇の鎖」。ついに公開されてしまうのですね。世に放たれるのですね。本作はある意味問題作！皆様がこれまでに感じたことのない体験をする為に生まれた映画だと僕は仕上がりを観て思いました。公開後、どのように届くのかが楽しみです。
佐藤佐吉様が送る数年ぶりの長編映画。しかもオリジナル作品！いつもの決め言葉を言わせて下さい。ぜひ！劇場でお楽しみ下さいませ。
■沢尻エリカ（主演）
台本を読んだときに作品の世界観に引き込まれ、とにかく面白くて一気に読んでしまいました。撮影現場でも、普段体験することのないシチュエーションの中でのお芝居だったので、とても新鮮で、演じていて本当に楽しかったです。
今回共演させていただいた丸山さんは、初めましてとは思えないくらい気さくな方で、現場でも率先して雰囲気をつくってくださいました。お芝居でも瞬発的に色々なアイデアを出してくださり、私自身もたくさん刺激を受け、ワクワクしながら演じることができました。この作品を、ぜひ多くの皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。
■佐藤佐吉（監督・原案）
手錠で繋がれた男と女。このアイデアを思いついたのは20年前。監督デビュー作になったかもしれない幻の企画が、丸山隆平さん、沢尻エリカさん、音楽・斉藤和義さんという夢の布陣でついに実現しました。
現場では難役にもかかわらず終始笑顔の丸山さん、驚くほどの情熱で芝居に取り組む沢尻さんとの怒涛の日々は生涯の宝です。これが引退作になっても悔いはありません（笑）。
■斉藤和義（音楽＆主題歌担当）
今回、映画音楽を担当させてもらい大変光栄でした。監督・スタッフ・俳優の皆さんと作品づくりに関われたこと、いつもの自分の音楽制作とはまた違う感覚があり、とても楽しい時間でした。
主題歌「黒猫のタンバリン」は、ニューアルバムのオープニングを飾る一曲にもなっています。最初に台本と絵コンテをいただいたとき、ロカビリータッチの曲が合いそうだと感じ、作品を象徴する一曲になればと思い制作しました。
丸山さん、沢尻さんの演技も素晴らしく、映画も音楽もロックな仕上がりになっていますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。