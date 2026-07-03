7月2日、『FRIDAYデジタル』が、シンガーソングライター・椎名林檎と成田悠輔氏との“ホテル密会”をスクープし、SNSがざわついている。

《とある夜は一緒にジャズライブへ、また別の日にはツアー中の椎名が宿泊するホテルへ成田が駆けつけ》という記事の見出しにある通り、異色のカップルの行動がつづられている。

「成田氏は東京大学経済学部を首席で卒業後、マサチューセッツ工科大学で博士号を取得し、スタンフォード大学客員教授や米国イェール大学の助教授などを歴任している経済学者です。メディアでの活躍も目覚ましく、『日曜報道 THE PRIME』（フジテレビ系）や『サンデー・ジャポン』（TBS系）など、さまざまな番組でコメンテーターを務めています」（芸能担当記者）

Xでは、“まさかの組み合わせ”に騒然とする人々の声が集まっている。

《あまりにも椎名林檎の世界観過ぎて叩けんよ にしても知的な2人やな》

《えー！意外な組み合わせ》

唐突にも思える組み合わせだが、2人は仕事上で“急接近”している。成田氏は、2025年3月号から、月刊『文藝春秋』にて「成田悠輔の聞かれちゃいけない話」という対談連載をおこなっており、同年12月には、椎名をゲストに迎えている。

「成田氏が、椎名さんの音楽のファンであることは以前から知られています。椎名さんとの対談では、冒頭から編集者に緊張していることをツッコまれ、《自分が日本の音楽を聴く原体験が椎名林檎みたいなところがありまして……》と発言。人生で初めて、自分のお金で行ったライブが、椎名さんの2000年のライブだったことも伝えており、“崇拝”ともいえる空気感が漂っていました」（同前）

その後、3月には椎名のアルバム『禁じ手』のライナーノーツを成田氏が寄稿。5月には、椎名の事務所「有限会社黒猫堂」とマネジメント契約を締結したことが発表された。

トントン拍子に距離を詰めてきた2人だが、不可解な点もある。椎名は2013年に映像ディレクター・児玉裕一氏との交際・同居が報じられ、事実婚状態とみられている。成田氏も既婚者で、妻とは別居婚であることを明かしてきた。

単なるビジネス上の仲間として交流しているだけ、という可能性も捨てきれないが、真相やいかに……。