『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』IMAX上映決定

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』について、すでに発表済みの各プレミアムラージフォーマットでの上映に加えて、IMAX（2D字幕）での上映も決定したことが明らかになった。さらに、夕暮れに染まるニューヨークの平和を背負うように街を翔けるスパイダーマンを捉えた、ダイナミックなアクションを予感させるIMAXビジュアルも公開された。

圧巻の映像体験IMAX上映決定！“力の覚醒”を予感させるIMAXビジュアル

映像、音響、空間、あらゆる要素がIMAX社独自の最新テクノロジーで世界最高水準まで高められたプレミアムシアター、IMAX。映画のなかにいるかのようにリアルな究極の映像体験を、本作でも味わうことができる。今回も、縦横無尽に街を翔けるスパイダーマンおなじみのダイナミックなアクションは健在だ。そして本作では、孤独に戦うピーターのDNAに変異が生じ、“新能力”覚醒の兆しが訪れる。思わぬ変化や新たなパワーのコントロールに一人苦戦しながらも、ニューヨークを襲う新たな脅威へと挑むスパイダーマンによる、これまでにないまったく新しい戦闘が展開されることも間違いない。運動神経が抜群で日頃のトレーニングも欠かさない、並外れた身体能力を誇るトムホことトム・ホランドが、可能な限り自らスタントを行なったという“本物のアクション”への期待が高まっている。

あわせて公開となったIMAXビジュアルでも、ウェブシューターなき手首から放たれる糸が“新たな力”の覚醒を予感させるとともに、本作の圧倒的なスケール感が伝わってくる。そして、彼の姿を映し出すビルに反射するのは、守ると誓ったニューヨークの街と夕日だ。スパイダーマンとしての覚悟が、このビジュアルに凝縮されている。

トム・ホランドが自ら挑んだ≪本物のアクション≫を目撃せよ

プロデューサーの一人、エイミー・パスカルが、監督のデスティン・ダニエル・クレットンについて「彼はアクションとハートを結びつけることができる」と力説するように、本作で描かれる圧巻のアクションは、ピーターの葛藤や成長と強く重なり合っている。

本作でピーターは、4年もの間、誰の記憶にも残っていない世界で、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸にニューヨークの平和を守り続けてきた。そんな孤立無援のなかで、さらに彼を追い詰めるかのように、身体的異変、そして新たな脅威が襲来する。赤い装束を身にまとう忍者集団、サソリの尾のようなタクティカル・アーマーをまとうスコーピオン、そして、人から人へと乗り移る＜姿の見えない未知の敵＞。さらには、アベンジャーズの一員ブルース・バナー＝ハルクさえも暴走し、スパイダーマンと対峙することに…！？ この容赦なく訪れる危機に挑むなかで、ピーターの“スパイダーマンとしての覚悟”が試されていく。最大の危機から愛するMJや親友のネッド、そしてニューヨークの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。ここから始まるスパイダーマンの＜新章＞が開幕する。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開情報

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日（金）全国の映画館で公開。

また、7月31日（金）0：00〜よりIMAX限定日本最速上映が決定。※上映劇場、チケット販売に関する詳細は後日公式SNS等にてお知らせされる。

（海外ドラマNAVI）

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