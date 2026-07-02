ベルギーはセネガルに勝利

ベルギー代表が試合終盤の連続ゴールから延長戦を制した。

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間7月1日に決勝トーナメント1回戦の試合が行われ、ベルギーがセネガル代表に3-2で勝利した。この試合でベルギーが着用していたユニフォームに「日本代表ユニでもいけそう」と話題を呼んでいる。

ベルギーはセネガルに2点リードを許す苦しい展開も、後半41分に1点を返すと同44分に追い付き延長戦へ持ち込んだ。そして延長後半の終了間際にPKを決めて、0-2から逆転でベスト16進出を決めた。

そんなベルギーはセネガル戦で2ndユニフォームを着用。ベルギーが生んだ世界的画家、ルネ・マグリットとシュルレアリスム（超現実主義）運動へのオマージュ。マグリットの作風のような配色となっている。ベルギーは2024年も「タンタンの冒険」をオマージュしたユニフォームを制作しており、自国のカルチャーを大切にしている。

ファンからも「桜みたい」「ベルギーの2ndユニ美しい」「かわいいな色」「桜みたいでかわいい」「なでしこジャパンっぽい」と、さまざまコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）