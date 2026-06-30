語彙力に自信ある？ 「公園の遊具」がヒントの“ひらがな2文字クイズ”を解いてみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、一般的な制度、おなじみの遊具、そしてクリエイティブな現場で行われる再挑戦という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ねん
うん□□
り□□く
ヒント：長年働いた人が決められた年齢になって職を退くこと。公園などに設置されているバーを手でつかんで交互に進んでいく固定遊具。そして、写真や音声などの出来栄えに納得がいかずもう一度やり直す場面を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てい」を入れると、次のようになります。
ていねん（定年）
うんてい（雲梯）
りていく（リテイク）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会人として迎えるキャリアの最終ゴールから、子どもたちが体力づくりを楽しむ屋外の設備、さらにはプロの制作現場でより良い成果を目指すためのプロセスまでを網羅しました。共通する2文字を見つけ出した瞬間のカタルシスを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、一般的な制度、おなじみの遊具、そしてクリエイティブな現場で行われる再挑戦という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ねん
うん□□
り□□く
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正解：てい正解は「てい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てい」を入れると、次のようになります。
ていねん（定年）
うんてい（雲梯）
りていく（リテイク）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会人として迎えるキャリアの最終ゴールから、子どもたちが体力づくりを楽しむ屋外の設備、さらにはプロの制作現場でより良い成果を目指すためのプロセスまでを網羅しました。共通する2文字を見つけ出した瞬間のカタルシスを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)