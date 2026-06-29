PayPayでコンビニ払いをしたはずなのに、後日「カード会社から二重決済の通知」が！ お店に伝えたら「うちでは確認できません」と言われ… このまま戻ってこないのでしょうか？

PayPayで払ったのにカード会社から二重決済の通知が来るのはなぜ？

PayPayで支払ったのにカード会社から通知が来るのは、PayPayの支払い方法にクレジットカードやPayPayカードを設定している場合があるためです。店頭ではPayPayで支払っていても、実際の決済処理としては、登録したカードに請求が発生することがあります。

また、カード会社の通知は「確定した請求」だけでなく、「利用があった」という速報で届く場合があります。そのため、通知が2回届いたからといって、必ず二重に引き落とされるとはかぎりません。

通知が2回届いた場合でも、カード会社の明細上で一時的に同じ金額が表示されているだけで、あとから片方が取り消されるケースもあります。

これは、通信状況や決済処理のタイミングによって、利用情報の反映にずれが出ることがあるためです。

ただし、PayPayの取引履歴にも同じ金額の支払いが2件あり、カード明細にも2件残っている場合は、二重決済の可能性があります。この場合は放置せず、記録を確認して問い合わせることが大切です。



まず確認すべきはPayPayの取引履歴とカード明細

カード会社から同じ金額の利用通知が複数回届いた場合は、まずPayPayアプリの取引履歴を確認しましょう。取引履歴では、支払った日時や店舗名、金額、取引番号を見られます。

これらをカード会社の通知内容と照らし合わせ、同じ店舗で同じ金額の支払いが短時間に2件ある場合は、二重決済の疑いがあります。

次に、カード会社のアプリやWeb明細を確認します。ここで注意したいのは、「利用通知」と「請求確定」は別のものだという点です。通知が来ても、後日請求明細に反映されるまで内容が変わることがあります。そのため、すぐに返金されないからといって、必ず損をするとはかぎりません。

確認するときは、レシートも残しておくと安心です。レシートが1枚しかないなのに、PayPayやカードの履歴に同じ金額の決済が2件ある場合は、二重決済を説明する材料になります。

もしレシートをなくしてしまっても、アプリの取引履歴やカード明細のスクリーンショットを用意すれば、問い合わせ時の手がかりとして使えます。



店舗で確認できないと言われたときの問い合わせ先

店舗で「確認できません」と言われた場合でも、すぐに諦める必要はありません。店舗側がレジだけを見ていると、PayPay側の取引履歴まで確認できないことがあります。

PayPay公式ヘルプでは、加盟店側が「PayPay for Business」の取引履歴を見て、同じ金額・近い日時の取引があるか確認すると案内しています。二重決済が確認できた場合は、どちらか一方の返金処理を行う流れです。

そのため、店舗に再度伝える場合は、「〇月〇日〇時ごろ、〇円のPayPay決済が2件表示されています。PayPay for Businessの取引履歴で確認してもらえますか」と具体的に伝えると話が進みやすくなるでしょう。

一方で、PayPayアプリには1件しかなく、カード側だけに2件表示されている場合は、カード会社へ問い合わせるとよいでしょう。消費者庁でも、身に覚えのない請求があった場合はカード会社に連絡するよう案内されています。

また、PayPay側にも問い合わせ窓口があります。PayPay公式ヘルプでは、利用者向けの問い合わせ窓口や、購入キャンセル・返金に関する案内が用意されています。ただし、返金処理ができるかどうかは、取引の状況や店舗側の手続きによって変わります。

購入後のキャンセルや返金は、原則として利用した店舗での手続きが必要です。そのため、店舗で確認すべき内容なのか、PayPayに状況を相談すべき内容なのか、カード会社に請求状況を確認すべき内容なのかを切り分けながら対応しましょう。



PayPayの二重決済が不安なときは履歴を確認して早めに相談しよう

PayPayで支払ったあとにカード会社から二重決済の通知が来ても、実際に二重請求されているとはかぎりません。まずはPayPayアプリの取引履歴、カード明細、レシートを照らし合わせましょう。

同じ日時や金額の決済が残っている場合は、店舗に取引日時や金額を伝え、確認を依頼します。店舗で確認が進まないときは、PayPayの問い合わせ窓口で案内を確認し、カード明細に不審な請求が残る場合はカード会社にも連絡します。

証拠をそろえて順番に確認すれば、原因を切り分けやすく、返金や取り消しが必要な場合にも対応を進めやすくなります。不安なまま放置せず、早めに相談しましょう。



出典

PayPay株式会社 加盟店様向けヘルプ Q 二重決済になっていないか確認したい

消費者庁 クレジットカードの不正利用にご注意ください！

PayPay株式会社 Q PayPayクレジット・PayPayカードのサービスに関するお問い合わせ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー