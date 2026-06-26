スウェーデン戦で田中碧が見せたボール奪取が話題に

日本代表は6月25日（日本時間26日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組最終戦でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

この試合でMF田中碧が見せた、惜しくもファウルとなったタックルが反響を呼んでいる。

日本は引き分け以上で2位以内での突破が決まる状況で迎えた一戦は、後半11分にFW前田大然のゴールで先制するも、わずか6分後にFWアンソニー・エランガのゴールで同点に追いつかれ、1-1で試合終了。1勝2分の勝ち点5でF組2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

DAZN Japan公式インスタグラムは「田中碧が素晴らしいボール奪取でピンチの芽を摘む!!」として、田中がスウェーデンMFヤシン・アヤリからボールをダッシュするシーンを投稿。実際にはファウルの笛が吹かれ、スウェーデンボールとなってしまったが、鋭いボールアプローチが際立つプレーだった。

このシーンはNHKの中継でも本田圭佑が「ファウルじゃないよ！」と声を荒げており、SNSでも共感の声が多く上がっていた。コメント欄では「主審えぐかっただろこの試合」「絶対にファウルじゃないですね」「主審のジャッジがチュニジア戦に続いて微妙すぎる」「なんかやっぱにほんとレフリーに舐められてるよなー」「ファウルではない なんならお手本のディフェンス」「完全にスウェーデン寄りの審判でした…」などの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）