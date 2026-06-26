木原官房長官は２６日夜、山梨県東部を震源とする地震を受けて臨時記者会見を開き、富士山の火山活動に異常は確認されていないと明らかにした。地震による人的被害は確認中だとし、原子力施設については現時点で異常の報告はないと説明した。