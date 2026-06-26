製薬大手モデルナ大幅高＝米国株個別 計画中のmRNA技術によるインフルワクチンの発売を間近に控えていることなどが好感され、米製薬大手モデルナ＜MRNA＞は大きく上昇。Ｓ＆Ｐ５００採用銘柄で上昇率トップ。 モデルナ＜MRNA＞66.51（+6.76+11.31%）