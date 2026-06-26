C大阪FW中島元彦が仙台へ完全移籍「セレッソサポーターの僕だったからこその選択だったと思ってください」
セレッソ大阪は26日、FW中島元彦(27)がベガルタ仙台へ完全移籍することを発表した。
中島は昨年に仙台への期限付き移籍から復帰し、MF清武弘嗣やFW柿谷曜一朗、MF南野拓実といった選手が背負ってきた13番に背番号を変更。2025年はリーグ戦36試合5得点だったが、今季は19試合ノーゴールだった。
クラブを通じて「百年構想リーグでは何も結果を残せず、最後まで僕に点を決めてくれと熱い応援してもらったことは本当に感謝しています。その中で全く結果を残せなくて本当に申し訳ないです。どんな時も変わらず熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さまには感謝の気持ちしかありません」とコメントした。続けて以下のように伝えている。
「だらだらコメント残したくないので短くなりますが、幼い頃から憧れ、愛してきたクラブを離れることは簡単な決断ではありませんでしたが、セレッソサポーターの僕だったからこその選択だったと思ってください。ただセレッソを一番愛していたのも僕です。これまで関わってくださったすべての皆さま、本当にお世話になりました。ありがとうございました」
中島は昨年に仙台への期限付き移籍から復帰し、MF清武弘嗣やFW柿谷曜一朗、MF南野拓実といった選手が背負ってきた13番に背番号を変更。2025年はリーグ戦36試合5得点だったが、今季は19試合ノーゴールだった。
クラブを通じて「百年構想リーグでは何も結果を残せず、最後まで僕に点を決めてくれと熱い応援してもらったことは本当に感謝しています。その中で全く結果を残せなくて本当に申し訳ないです。どんな時も変わらず熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さまには感謝の気持ちしかありません」とコメントした。続けて以下のように伝えている。
「だらだらコメント残したくないので短くなりますが、幼い頃から憧れ、愛してきたクラブを離れることは簡単な決断ではありませんでしたが、セレッソサポーターの僕だったからこその選択だったと思ってください。ただセレッソを一番愛していたのも僕です。これまで関わってくださったすべての皆さま、本当にお世話になりました。ありがとうございました」