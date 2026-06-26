人気クリエイター･ぽけるすが吉見一起の講演会でMC挑戦！WBCの裏話や中日の注目選手とは？

野球バラエティYouTubeチャンネル「ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画」が「【MC初密着】ぽけるすが侍ジャパン投手コーチ吉見一起さんの講演会を仕切った結果…」を公開した。動画では、ぽけるすさんが大阪府茨木市で行われた「侍ジャパン投手コーチ 吉見一起氏 講演会」でMCを務める裏側に密着し、吉見氏による貴重なWBCのエピソードや中日ドラゴンズの注目選手についてのトークが収められている。



イベント当日、控室で「緊張感もありながらですけども頑張りたい」と意気込みを語るぽけるすさん。今回のイベントは、以前から交流のある野球用品店「GLOVE BOX OSAKA」の協力で実現しました。会場の「おにクル」には多くのファンが集まり、拍手の中、吉見一起氏が登壇してトークショーがスタートします。



話題が2026年3月のWBCの振り返りになると、吉見氏は試合中に感じた世界との差に言及します。同じフィールドでメジャーリーガーたちを目の当たりにし、「なんだこいつら！？」「レベルが違いすぎる」と衝撃を受けたことを告白しました。特に、アクーニャJr.選手らの名前を挙げ、「バネが違う」とその圧倒的な身体能力を肌で感じた様子を語っています。一方で、日本の投手陣の中では「種市くんは通用するなと思いました」と、独自の視点で評価する一幕もありました。



続いて、古巣である中日ドラゴンズの話題へ。吉見氏は注目選手として鵜飼航丞選手を挙げ、「今年は化けるんじゃないか」と期待を込めて語っています。その後、ファンからの質疑応答や写真撮影を経て、吉見氏からのプレゼント抽選会を実施。侍ジャパンのサイン入りキャップなどが当たり、会場は大いに盛り上がりました。



無事にMCの大役を終えたぽけるすさんは、吉見氏の優しさに感謝し「夢のような時間でした」と振り返っています。プロ野球ファンとして、新たな挑戦を続けるぽけるすさんの姿と、吉見氏の素顔が垣間見える充実した内容となっています。