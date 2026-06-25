横浜FM、CFG保有の全株式が日産へ譲渡…関係は”新たな形”で継続

横浜F・マリノスは25日、シティ・フットボール・グループ（City Football Group、以下：CFG）が保有する同社の全株式が、日産自動車株式会社へ譲渡されることを発表した。なお、CFGとの関係は“新たな形”で継続していくことを併せて伝えている。



今回の発表によると、横浜マリノス株式会社の株主の一つであるCFGが、保有する同社の全株式を日産自動車株式会社に譲渡するとのことだ。一方で、「CFGにはこれまで株主として当社の事業運営を支援いただきましたが、今後、横浜F・マリノスとCFGは新たにパートナークラブとして活動を継続していきます」と明らかにした。



また、「当社は経営基盤のさらなる安定化と財務面での持続可能性の向上を図るため、中長期的な成長戦略の一環として、株主構成の強化にも取り組んでいきます。当社は、今後も提供価値の向上に努め、すべてのステークホルダーの皆さまからの信頼にお応えするよう事業を運営していきます」とコメントしている。