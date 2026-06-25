「えぐいｗ」「いちいち豪華すぎ」ブラジル対スコットランドの客席で映った“超大物軍団”にファン興奮！「選手は緊張しそう」【W杯】
現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（C組）第３節で、ブラジル代表とスコットランド代表がマイアミ・スタジアムで対戦。その一戦のスタンドには、ブラジルサッカー界を彩ったレジェンドたちの豪華な顔ぶれが集結し、大きな話題を呼んだ。
試合を配信したDAZNの中継では、スタンドで試合を観戦する元ブラジル代表のカフー、カカ、ロベルト・カルロス、リバウド、ロナウドらの姿が映し出された。W杯優勝経験者を含む錚々たる面々が並ぶ光景は圧巻で、日本のファンも大興奮。SNS上では瞬く間に反響が広がった。
「えぐいｗ」
「カフー若いな」
「時が経つのが早すぎる…」
「レジェンド勢揃いしてる」
「錚々たるレジェンド」
「ブラジルはレジェンド全員呼んだ？」
「選手は緊張しそう」
「リバウド＆カフーは体型をキープしてるね（笑）」
「いちいち豪華すぎてやばい」
「リバウド、良い年のとり方してて、かっけぇな」
さらに同日、カカは自身のXを更新。中継で映った５人に加え、1994年アメリカ大会優勝メンバーのベベットも加わった豪華集合ショットを公開した。
歴代のスターたちが一堂に会したブラジル代表戦。ピッチ上の戦いだけでなく、スタンドにも世界中のサッカーファンを魅了する特別な光景が広がっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「豪華すぎる」カフー、ロベカル、リバウド…ブラジル戦観戦の“W杯優勝経験者”たち！
試合を配信したDAZNの中継では、スタンドで試合を観戦する元ブラジル代表のカフー、カカ、ロベルト・カルロス、リバウド、ロナウドらの姿が映し出された。W杯優勝経験者を含む錚々たる面々が並ぶ光景は圧巻で、日本のファンも大興奮。SNS上では瞬く間に反響が広がった。
「カフー若いな」
「時が経つのが早すぎる…」
「レジェンド勢揃いしてる」
「錚々たるレジェンド」
「ブラジルはレジェンド全員呼んだ？」
「選手は緊張しそう」
「リバウド＆カフーは体型をキープしてるね（笑）」
「いちいち豪華すぎてやばい」
「リバウド、良い年のとり方してて、かっけぇな」
さらに同日、カカは自身のXを更新。中継で映った５人に加え、1994年アメリカ大会優勝メンバーのベベットも加わった豪華集合ショットを公開した。
歴代のスターたちが一堂に会したブラジル代表戦。ピッチ上の戦いだけでなく、スタンドにも世界中のサッカーファンを魅了する特別な光景が広がっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「豪華すぎる」カフー、ロベカル、リバウド…ブラジル戦観戦の“W杯優勝経験者”たち！