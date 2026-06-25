ツインズの本拠地ターゲット・フィールドで

【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）

敵地でまさかの“マメ知識”だ。ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）の敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で出場した。打席に立つごとに敵地のビジョンに一言が添えられて紹介されており、話題となっていた。

大谷が打席に向かう際、敵地ターゲットフィールドの大型ビジョンには大谷の写真や成績などが掲載。その脇に英語で数行程度の情報も紹介されていた。

第1打席では「今週、第二児誕生を祝った」、第2打席では「彼の妻は、日本で4シーズンプロバスケットボール選手としてプレーした」と記された。そして第3打席での紹介文は印象深いものだった。

「彼は高校時代、本格的に水泳をしていた。彼のコーチは、オオタニは五輪で水泳選手として出場するだけの能力があったと語った」。実際には野球部での練習の一環として水泳をとり入れていたようだが、意外な情報でファンを楽しませていた。

SNS上には「きっとどんな競技をしてもトップになれそうな身体能力」「運動能力が群を抜いている人ってこうなんだな」「この人に不可能という文字はないんやろなぁ」「確かにクロールの一掻きで、めっちゃ進みそう」「三刀流じゃちとムリだたかの」「彼はスポーツは何やっても凄いだろ」「三刀流 見たかったなー」といったコメントが並んだ。“スイマー大谷”への思いを馳せていた。（Full-Count編集部）