スイス代表がB組首位に！ 4大会連続の決勝T進出決定…共催国カナダは初黒星も2位通過を決める
FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、スイス代表とカナダ代表が対戦した。
3大会連続で決勝トーナメントに進んでいるスイス代表は今大会、13日に行われた初陣のカタール代表戦こそ1−1で引き分けたが、18日の第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表を4−1で破った。
一方で、今大会の共催国であるカナダ代表は、12日の第1節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と1−1で引き分け、FIFAワールドカップで初の勝ち点を獲得。続く18日の第2節では、カタール代表を6−0で粉砕し、初勝利を記録した。
両チームともに、勝ち点「4」を積み上げた状況で最終節を迎える。グループステージ突破のためには互いに最低でも勝ち点「1」が欲しい状況のなか、先にチャンスを作ったのはスイス代表。11分、敵陣左サイドでボールを持ったリカルド・ロドリゲスからのスルーパスで、ブリール・エンボロがラインブレイク。GKと1対1のチャンスを迎えたが、シュートはGKマクシム・クレポーに阻まれる。
対するカナダ代表は33分、ボックス左のスペースでスルーパスを呼び込んだサイル・ラリンが、体勢を立て直して右足を振ったが、GKグレゴール・コベルの壁を破るには至らない。前半は拮抗した展開となり、スコアレスで後半へ折り返す。
後半に入ると、キックオフからわずか40秒でスコアが動く。スイス代表は後方からパスを繋いで攻撃を組み立て、右サイドへ流れたヨハン・マンザンビが時間をかけずにグラウンダーのボールを折り返す。最後はファーサイドでフリーになったルベン・バルガスが右足でねじ込み、スイス代表が先手を取った。
1点をリードしたスイス代表は続く57分、ボックス内でボールをキープしたエンボロの落としを、マンザンビが右足で蹴り込み、2試合連続通算3点目をゲット。スイス代表がリードを広げる。
カナダ代表は後半のハイドレーションブレイク明けの76分、リュック・ド・フジェロールのロングフィードで背後を取ったナタン・サリバが、見事なファーストタッチから、相手に触られない回転をかけたボールを中央へ折り返すと、直前からピッチに送り出されたばかりのプラミス・デイヴィッドがダイレクトでシュートをねじ込み、1点を返す。
だが、カナダ代表の反撃はここまで。試合はこのままタイムアップを迎え、スイス代表が勝ち点を「7」に伸ばし、最終節を終えてグループBの首位に立った。この結果、4大会連続の決勝トーナメント進出が決定。スイス代表はラウンド32で、グループE、F、G、I、Jのいずれかの3位チームと対戦する。
敗れたカナダ代表は、他会場でボスニア・ヘルツェゴビナ代表が勝利したことにより、勝ち点「4」で並んだ。だが、当該チーム間の対戦成績は引き分け、そして得失点差で上回り、2位に入ることに成功。カナダ代表はラウンド32で、グループAの2位チームと対戦する。
【スコア】
スイス代表 2−1 カナダ代表
【得点者】
1−0 46分 ルベン・バルガス（スイス代表）
2−0 57分 ヨハン・マンザンビ（スイス代表）
2−1 76分 プラミス・デイヴィッド（カナダ代表）
3大会連続で決勝トーナメントに進んでいるスイス代表は今大会、13日に行われた初陣のカタール代表戦こそ1−1で引き分けたが、18日の第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表を4−1で破った。
一方で、今大会の共催国であるカナダ代表は、12日の第1節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と1−1で引き分け、FIFAワールドカップで初の勝ち点を獲得。続く18日の第2節では、カタール代表を6−0で粉砕し、初勝利を記録した。
対するカナダ代表は33分、ボックス左のスペースでスルーパスを呼び込んだサイル・ラリンが、体勢を立て直して右足を振ったが、GKグレゴール・コベルの壁を破るには至らない。前半は拮抗した展開となり、スコアレスで後半へ折り返す。
後半に入ると、キックオフからわずか40秒でスコアが動く。スイス代表は後方からパスを繋いで攻撃を組み立て、右サイドへ流れたヨハン・マンザンビが時間をかけずにグラウンダーのボールを折り返す。最後はファーサイドでフリーになったルベン・バルガスが右足でねじ込み、スイス代表が先手を取った。
1点をリードしたスイス代表は続く57分、ボックス内でボールをキープしたエンボロの落としを、マンザンビが右足で蹴り込み、2試合連続通算3点目をゲット。スイス代表がリードを広げる。
カナダ代表は後半のハイドレーションブレイク明けの76分、リュック・ド・フジェロールのロングフィードで背後を取ったナタン・サリバが、見事なファーストタッチから、相手に触られない回転をかけたボールを中央へ折り返すと、直前からピッチに送り出されたばかりのプラミス・デイヴィッドがダイレクトでシュートをねじ込み、1点を返す。
だが、カナダ代表の反撃はここまで。試合はこのままタイムアップを迎え、スイス代表が勝ち点を「7」に伸ばし、最終節を終えてグループBの首位に立った。この結果、4大会連続の決勝トーナメント進出が決定。スイス代表はラウンド32で、グループE、F、G、I、Jのいずれかの3位チームと対戦する。
敗れたカナダ代表は、他会場でボスニア・ヘルツェゴビナ代表が勝利したことにより、勝ち点「4」で並んだ。だが、当該チーム間の対戦成績は引き分け、そして得失点差で上回り、2位に入ることに成功。カナダ代表はラウンド32で、グループAの2位チームと対戦する。
【スコア】
スイス代表 2−1 カナダ代表
【得点者】
1−0 46分 ルベン・バルガス（スイス代表）
2−0 57分 ヨハン・マンザンビ（スイス代表）
2−1 76分 プラミス・デイヴィッド（カナダ代表）
【ゴール動画】スイスはマンザンビ躍動！ カナダはスーパープレーで1点を返す
ヴァルガスが2戦連続弾！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
スイス🇨🇭が後半立ち上がりを攻め、開催国カナダ🇨🇦から待望の先制点！
🏆️#FIFAワールドカップ グループB
🆚スイス×カナダ
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スイス新時代の象徴マンザンビ🇨🇭が追加点🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
今大会3ゴール目は首位通過を手繰り寄せる大きな1発⚽️
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開催国カナダ🇨🇦が反撃の狼煙！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
途中出場プロミス・デイヴィッドのゴールで首位通過に望みをつなぐ🔥
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