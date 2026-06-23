Anthropicが日本でClaudeコミュニティアンバサダーの募集を開始、Claudeの利用を拡散するために無料APIクレジットを利用可能

Anthropicが日本でClaudeコミュニティアンバサダーの募集を開始、Claudeの利用を拡散するために無料APIクレジットを利用可能