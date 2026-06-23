今季は打者として16本塁打、投手として7勝2敗の好成績を残す

MLB機構が22日（日本時間23日）に発表したオールスターファン投票の第2回中間発表で、ドジャースの大谷翔平投手が両リーグ最多の231万735票を獲得した。2年連続でのトップ選出へ前進するビッグニュース。米ファンからは「全く驚かないね」などと納得の声が上がり、MLB公式は即座に“1枚”の写真を添えて称えた。

MLB機構は球宴投票の結果を受け、日本時間午前3時30分に公式X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニが230満票以上を集めて、全選手の中で最多得票を維持している」とし、大谷の本塁打後と思われる写真を投稿した。

大谷は今季開幕から二刀流としてフル稼働している。打者としてここまで70試合に出場し、打率.297、16本塁打、43打点をマーク。リーグ1位の出塁率.413、OPS.969を記録している。さらに投手としても12試合に先発し、7勝2敗、防御率1.47、78奪三振と、投打で圧倒的な成績を残す活躍を見せている。

今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。1次投票は25日（同26日）まで行われ、各リーグで全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人はその段階で先発出場が決まる。大谷はこのままリーグ最多得票となれば、2次投票を待たずに先発出場が決定することになる。

投打で異次元の活躍を見せ続ける大谷に対し、米ファンからは当然の結果だとするコメントが殺到している。「オオタニがまたもリード間違いなく怪物だ」「全く驚かないね彼は怪物だ」「オオタニの名前を聞くたびに彼は新たな記録を塗り替えている（1位に）値するよ」「彼がNo.1だから」「世界最高の選手が最多得票者だ。異論はない」「ファンはその偉大さを正しく理解している」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）