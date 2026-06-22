【FIFAワールドカップ2026】ウルグアイ代表 2ー2 カーボベルデ代表（日本時間6月22日／マイアミ・スタジアム）

【映像】直接FKでまさか！壁の間抜かれる痛恨の瞬間

ウルグアイ代表からすれば、あまりにももったいない失点だった。カーボベルデ代表に約30mの直接FKを決められた場面での「壁」の作り方に、解説者も苦言を呈している。

日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026グループH第2節で、ウルグアイ代表はカーボベルデ代表と対戦した。

初戦でサウジアラビア代表と引き分けた南米の強豪は、第3節に欧州王者スペイン代表との対戦を控えていることを踏まえると、このカーボベルデ戦では勝利が求められていた。

しかし、スコアレスで迎えた21分、今大会の台風の目となっているアフリカの島国に先制点を許してしまう。ゴールまで約30mの位置でFKを与えると、カーボベルデ代表MFケビン・ピナが大きな助走から右足を一閃。低い弾道の強烈なシュートがゴールネットに突き刺さった。

直接FKを決めたケビン・ピナのキックは見事だったが、ウルグアイ代表の守備にも大きな問題があった。

DAZNで解説を務めた佐藤勇人氏が「これは壁がよくない。絶対に割れてはいけないですね。ウルグアイ代表はあってはいけないミス」と指摘したように、壁に入ったFWフェデリコ・ビニャスとFWマクシミリアーノ・アラウホが、シュートが放たれた瞬間にボールを避けるような動きを見せ、その間に大きな隙間が生まれてしまったのだ。

この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「自動ドアやん」「これは壁が悪い」「凡ミスやな」「なんで開けたんや」「壁パッカーンで草」「決めてくださいやんw」と多くの反響が寄せられた。

ウルグアイ代表は61分にも、バックパスが短くなったことに加え、GKの飛び出しの判断ミスも重なって失点。勝利が必要だった一戦を2ー2の引き分けで終え、決勝トーナメント進出に向けて厳しい状況に追い込まれた。

第3節のスペイン代表戦では、勝ち点獲得が強く求められる。

（FIFAワールドカップ2026）

