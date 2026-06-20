お笑い芸人でR-1グランプリ王者の今井らいぱちに、櫻坂46の人気メンバーが“激ハマり”していることを明かし、本人の前で独特すぎる愛情を爆発させた。

【映像】櫻坂46の人気メンバーがまさかのリアクション（実際の様子）

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』。今回の放送では、番組アシスタントを務める櫻坂46の大薗玲と、ゲストとして登場した今井らいぱちの間に起きた驚きのエピソードが明かされた。

番組中、「レイちゃんが、ライパチにめっちゃハマってるって」とかまいたちの濱家隆一から話を振られた大園は、「ずっと今日緊張してて」と照れた様子を見せた。今井が「3年前に別の番組に出させていただいた時に、たまたま大園レイさんがいらっしゃって、そこで僕が披露したギャグに、もうドハマリしてくれて」と当時の状況を説明すると、大園は「私しか笑ってなくて」とまさかの発言。これにはスタジオから「あんま言うなよ、言わんでええねんから」と一斉にツッコミが入った。

その時にどハマりしたというギャグについて問われた今井は、「ちょっと披露していいですか。はい、いきますじゃあ」と前置きし、「世界一短いギャグ。『ハハハ』」と一瞬で終わるネタを披露。実際にそのネタを目にした大薗は口元に手を当て、一人だけ席から立ち上がって大爆笑した。その様子に濱家は「これが気に入ったんやな」とツッコミと納得の声を上げた。さらに、今井がR-1グランプリで優勝した際の感想を聞かれた大薗は、「なんかこんな長尺のやつもやられてるんだと思って」と独特の目線でコメントし、再び笑いを誘った。

大薗の“らいぱち愛”は自身のライブ会場でも発揮されているという。大園は「私らめっちゃ笑ったので、ハハハやってくださいみたいな、うちわを作ってくださるファンの方がいらっしゃって。そのファンの方に向かってやりました」と告白。「どんな感じでやったの？」と促され、大園が「ハハハ」と実演してみせると、今井に対して共演者からは「一人だけあんな笑ってくれたのに、お前もっと笑ったれや」とダメ出しが飛び交っていた。