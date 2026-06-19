フレデリックが、7月6日にリリースする新曲が7月からスタートするテレビアニメ『あはれ！名作くん』の書き下ろし主題歌であることを明らかにした。なお、タイトルは「ナンセンスナンセンス」に決定、ジャケット写真も公開となった。

『あはれ！名作くん』は、かつてNHK Eテレ「ビットワールド」内にて6年間放送されており、国内外の様々な名作を面白おかしくオマージュし、コメディとして追及したショートフィルム形態のアニメーションが人気を呼んでいた。現在、YouTubeのチャンネル登録者数は50万人越え、総再生回数も5.8億回を超えている。新しリーズとなる今回は、7月5日深夜24時45分よりテレ東系列6局ネットで放送、公式YouTubeでは毎週月曜18時に毎話配信となる。放送に向けてキービジュアル並びに主題歌「ナンセンスナンセンス」を使用したPVがアニメ公式YouTubeチャンネルにて公開にもなった。

https://www.youtube.com/watch?v=va7gvBo4eCM

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◾️フレデリック コメント

今回、「あはれ！名作くん」の世界観とナンセンスギャグ、笑いの世界をテーマにフレデリック風に表現してみました。

小さい頃からくだらない事で笑い合う時間がとても好きで、それがたとえ意味がなくとも遊び心の余白や創造性を生むきっかけになっていたのではないかと思っています。

そんな気持ちを振り返りながら制作していきました。

今まで笑いをテーマに曲を書くという発想が自分の中には無かったのですが、アニメが新たな挑戦のきっかけをくれ素晴らしい一曲が生まれた事に感謝しています。

意味や答えを急ぎすぎるより、他愛ない時間を！子供も大人も楽しめる、言葉遊びの詰まった奇妙奇天烈な「ナンセンスナンセンス」の世界を楽しんでもらえたらと！

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◾️新海岳人（あはれ！名作くん 監督）コメント

本っ当にお待たせしました！「あはれ！名作くん」再スタートです！

Eテレでの放送が終わったのが2022年3月、YouTubeでの竜宮中編が終わったのが2023年3月。3年4か月ぶりの新作が、あと少しでお見せできます。

変わらず出演してくださるキャストのみなさん、一緒に作ってくれるスタッフのみなさん、そして「名作くん」を待ってくれていたみなさん、本当にありがとうございます。ここからは僕が恩返しをしていくターンです。

新しい主題歌はフレデリックさん。フレデリックさんの遊び心のある楽曲は「名作くん」にぴったりのイメージで、名前が挙がった瞬間に「是非！」とお願いしました。（実はつる公のカラオケの十八番はフレデリックなんですよ。ファンブック参照）

「名作くん」の新シリーズは7月5日の深夜から放送。名作くんたちもみなさんに会えるのを楽しみにしているはずです。

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フル音源は6月26日のFM802「FRIDAY Cruisin’ Map!!」でラジオ初オンエアが決定している。この日の番組に三原健司（Vo, G）が生出演するので、ぜひチェックしていただきたい。

なおフレデリックは、6月12日に東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）から、東名阪ファンクラブ会員限定ツアー＜Home Party Tour 2026 -RAINVENT-＞がスタート、自主企画イベント＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞第2弾が7月12日にZepp Haneda（TOKYO）で控えている。

◾️＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞※各公演ゲスト有り

第1回 2026年04月18日（土） KT Zepp Yokohama ※終了公演

＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-＞

対バンゲスト：Lucky Kilimanjaro 番外編 2026年05月26日（火） Zepp Haneda(TOKYO) ※終了公演

＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -RE MOVE OUT-《番外編》＞

対バンゲスト：THE ORAL CIGARETTES 第2回 2026年07月12日（日） Zepp Haneda(TOKYO) ※SOLD OUT

＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -SUDDEN MOVE-＞

対バンゲスト：04 Limited Sazabys 第3回 2026年10月12日（月祝） Zepp Haneda(TOKYO)

＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -mov.art-＞

対バンゲスト：CLAN QUEEN 第4回 2027年01月17日（日）Zepp Haneda(TOKYO)

特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu20262027_move ▼チケット情報 ※10月公演のみプレオーダー受付

受付期間：〜6月21日（日）23:59

URL：https://eplus.jp/frederic/