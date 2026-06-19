サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」にフォーカスした、モノクロ調のおしゃれなテーマカフェが東京・大阪で開催決定。

ブルーやグリーンの爽やかな差し色が涼しげなカフェで、ウェイター姿の「ポチャッコ」がゲストをお出迎えしてくれる「POCHACCO CAFE」が期間限定でオープンします☆

サンリオ「ポチャッコ」テーマカフェ「POCHACCO CAFE」

スケジュール：

東京／押上：BOX cafe&space東京ソラマチ店開催期間：2026年7月2日（木）〜8月16日（日）所在地：東京都墨田区押上１丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地大阪/天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店開催期間：2026年7月2日（木）〜8月9日（日）所在地：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館 11F

予約方法：2026年6月19日（金）12:00カフェ公式サイトオープン／18:00〜予約受付スタート（先着順）

予約金：1名 660円(税込) ※予約特典付き。1申込につき4席まで予約可

「POCHACCO CAFE」公式サイト：https://monokuro-2026.ltr-online.com

1989年にデビューした、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」

サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」では、1991年〜1995年に5連覇を達成したほか、近年もTOP5の常連となっており、2025年サンリオキャラクター大賞では3位、2026年の中間順位でも3位を獲得しています。

今回、エルティーアールが「ポチャッコ」のテーマカフェ「POCHACCO CAFE」をオープン！

モノクロの世界観の中にブルーやグリーンの差し色で涼しげな雰囲気を演出したカフェで、ウェイター姿の「ポチャッコ」がゲストをお出迎えします。

メニューは、描き下ろしのキービジュアルの背景に飾ってある額縁をイメージしたプレートや、ブラック色のきのこクリームパスタ、クリームブリュレなど、おしゃれで写真映えするフォトジェニックなメニューをラインナップ、

「ポチャッコ」のお顔の形をしたアイスをのせたレモンスカッシュフロートやチョコミントなど夏にぴったりなドリンクも用意されます。

また、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する「ポチャッコ」尽くしのカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「チケットケース」

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約してカフェを使用された方に「チケットケース」をプレゼント。

異なるデザインが使用された全5種類の中から1枚がランダムで配布されます。

※当日店舗で配布されます

メニュー特典「クリアカード」

メニュー特典としてプレゼントされる「クリアカード」は全部で5種類。

飲食のお会計税込み3,000円ごとにランダムで1枚プレゼントされます。

※飲食のお会計税込み6,000円の場合は、2枚配布されます

※無くなり次第終了です

ポチャッコの額縁たまごサンド

価格：1,790円(税込)

キービジュアルの背景に飾ってある額縁をイメージした、たまごサンドプレート。

シーザードレッシングのサラダとオムレツを添えた一皿です。

ポチャッコのクロックムッシュ

価格：1,790円(税込)

カンパーニュにハムとチェダーチーズ、ホワイトソースとチーズソースを重ねて焼き上げたクロックムッシュ。

シーザードレッシングのサラダとオレンジを添えた、見た目も味わいも楽しめる一皿です。

ポチャッコのきのこクリームパスタ

価格：1,790円(税込)

ポチャッコのゆで卵がちょこんとのった、きのこクリームパスタ。

中に玉ねぎやベーコンが入っています。

ポチャッコのパルフェ

価格：1,590円(税込)

シックなカラーに「ポチャッコ」のかわいらしさを添えたパルフェ。

竹炭入りホイップクリームに、チョコスポンジやチョコクリスピーの食感、ストロベリーとブラックベリーの爽やかな酸味が楽しめます。

ポチャッコのブラッククリームブリュレ

価格：1,590円(税込)

「ポチャッコ」とお友だちの「ピーちゃんズ」をお皿にあしらったブラッククリームブリュレ。

ベリー、ミントホイップクリーム、そして「ポチャッコ」の好きなバナナアイスと一緒に味わえます。

レモンスカッシュフロート

価格：990円(税込)

ぷるんとしたレモンゼリー入りのレモンスカッシュフロート。

ヨーグルト風味のアイスをのせた、夏にピッタリのドリンクです。

価格：1,090円(税込)

ミントの爽快感とチョコの甘さを楽しめる、チョコミントドリンク。

バニラアイスとホイップクリームの上にチョコミントスプレーをトッピングし、華やかに仕上げられた一杯です。

アイスカフェモカ

価格：890円(税込)

ふわふわなフォームミルクと香ばしいピスタチオをトッピングしたアイスカフェモカ。

カフェタイムにぴったりのかわいい一杯です。

※ラテコッタのデザインはランダムです

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

メニュー名：

・コーヒー（HOT/ICE）

・紅茶（HOT/ICE）

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

カフェメニューと一緒に味わえるサイドドリンク。

コーヒーや紅茶、コーラ、ジンジャーエール、オレンジがラインナップされます。

※ワンオーダー対象外となります

オリジナルグッズ

「POCHACCO CAFE」のアートを使用したオリジナルグッズが多数ラインナップ。

ランダム仕様のステッカーやマグネット、ディスプレイにぴったりなジオラマや普段使いしやすい雑貨などが販売されます。

ダイカットステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム5種

ウェイターに扮する「ポチャッコ」をデザインしたダイカットステッカー。

メニューを運んだりドリンクを飲む姿などが描かれています。

マグネット

価格：715円(税込)

種類：ランダム5種

額縁風のフレームに「ポチャッコ」を落とし込んだマグネット。

涼しげな雰囲気を演出した背景アートにも注目です。

アクリルキーホルダー

価格：825円(税込)

種類：ランダム5種

ダイカット風のデザインがかわいいアクリルキーホルダー。

トレンチにドリンクをのせて運ぶシーンやカメラを見つめる姿がとってもキュート☆

ティースプーン

価格：1,100円(税込)

ドリンクを片手にお座りする「ポチャッコ」を描いたティースプーン。

爽やかなグリーンを背景にした、大人かわいいカトラリーです。

アクリルミニジオラマ

価格：1,540円(税込)

奥行きのあるデザインに仕上げられたアクリルミニジオラマ。

モノクロの世界観をイメージした背景と「ポチャッコ」のパーツ付きです。

フラットポーチ

価格：1,540円(税込)

背景にも「ポチャッコ」モチーフのアートが使用されたフラットポーチ。

グリーンの裏地が透けた、クリア仕様なのもポイントです。

グラス

価格：1,980円(税込)

カフェのテーマアートを使用した、かわいいグラス。

シンプルなカラーでまとめられた、普段使いしやすいドリンクウェアです。

サコッシュ

価格：2,200円(税込)

ちょっとしたお出かけに重宝するサコッシュもラインナップ。

旅行時のサブバッグとしてはもちろん、アウトドアなど幅広いシーンで活躍してくれます。

見た目からも涼しく彩られた、癒やしのひと時が過ごせる「ポチャッコ」のテーマカフェ。

東京・大阪に2026年7月2日より期間限定でオープンする「POCHACCO CAFE」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670170

※画像はイメージです

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