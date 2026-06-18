この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTubeチャンネル「山崎NANA」が、「【食べ放題】最新版ココスの朝食バイキングがコスパ最強で美味しすぎて朝から食べ過ぎた爆食女の幸せ満腹モーニング【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、ココスの朝食バイキングを訪れ、多彩なメニューを独自のアレンジで堪能し、そのコストパフォーマンスの高さを伝えている。

入店後、早速ビュッフェコーナーへ向かった山崎は、サラダ、定番のおかず、揚げ物からご飯やパンまで、ずらりと並ぶ豊富なメニューを紹介。1巡目のプレートでは、厚切りトマトやポテトサラダでベジファーストを徹底しつつ、ココスモーニングの隠れた名作として「デカすぎるししゃもフライ」を絶賛。サクサクに揚がった衣の中に卵がぎっしり詰まった断面を見せ、「めっちゃ美味しい」と笑顔をこぼした。また、ご飯の上に納豆、大根おろし、ネギを豪快に乗せた「鬼おろし納豆ごはん」を作り、大胆な食感を演出した。

2巡目には、カレーライスにハッシュドポテトとコロッケをトッピングして楽しむほか、丸パンにコロッケを挟んだ「はみ出るコロッケパン」を自作。「ココスモーニングなら何個でも作り放題食べ放題」と、バイキングならではの自由なカスタマイズの魅力を語った。さらに3巡目では、全ファミレスの中でも圧倒的にバターが香ると推すクロワッサンや、トースターでサクサクに焼いたチョコマーブルパンを堪能している。

食後のフルーツヨーグルトまでしっかり食べきった山崎は、「種類も豊富で全部美味しい」「これだけ食べれて約1000円はコスパ最高」と大満足の総評。和洋折衷の多彩なメニューとお好みのアレンジが楽しめるココスの朝食バイキングは、充実した一日のスタートにぴったりの選択肢と言えそうだ。

YouTubeの動画内容

00:16

ココスの朝食バイキングに潜入！豊富なメニューを紹介
00:48

1巡目スタート！隠れた名作「デカすぎるししゃもフライ」を堪能
02:56

2巡目は茶色プレート！アレンジ自在な「はみ出るコロッケパン」
04:32

3巡目はパンセット！バター香る最強クロワッサンとデザート
05:32

総評：これだけ食べられて約1000円はコスパ最高！

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