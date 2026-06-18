橋下徹、「こういう言い方はないよね」府知事時代の発言を反省 行政代執行を振り返り「園児の皆さんには…」

橋下徹、「こういう言い方はないよね」府知事時代の発言を反省 行政代執行を振り返り「園児の皆さんには…」