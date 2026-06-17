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不動産購入において、「どこに住むか」は永遠のテーマです。都心へのアクセスを重視しつつ、予算を抑えて環境の良い場所を探すとなると、「東京市部（多摩エリア）」と「神奈川県（横浜・川崎エリア）」で迷う方が非常に多いのではないでしょうか。

今回は、らくだ不動産株式会社のエージェント・益山真さんと、執行役員・エージェント八巻侑司さんの2名が、両エリアの特徴やメリット・デメリットを徹底比較し、プロの目線で「家を買うならどっち？」という疑問に答えます。



◾️交通アクセス：放射状の東京市部、縦横無尽の横浜・川崎

通勤、通学において最も重要な交通アクセスには、両エリアで明確な違いがあります。

・東京市部（多摩エリア）： 中央線、京王線、小田急線、西武線など、都心（新宿や東京など）に向かって「放射状」に延びる路線が主体です。都心へ一本で出やすいメリットがある半面、市部内での南北の移動（例えば調布から吉祥寺など）はバスに頼るケースが多く、やや不便な側面があります。

・横浜・川崎エリア： 東海道線、横須賀線、京急線、東横線など都心へ直結する路線に加えて、横浜線や南武線などが「縦横無尽」に走っています。都心だけでなく、県内・エリア内の様々な駅へもアクセスしやすいのが大きな強みです。



◾️環境とライフスタイル：フラットな多摩、起伏と都会感の神奈川

日々の暮らしやすさや周辺環境という点ではどうでしょうか。益山さんはそれぞれの特徴を次のように語ります。

・東京市部（多摩エリア）： 「平坦な道が多い」のが最大の特徴です。電動自転車がなくても生活しやすく、井の頭公園や昭和記念公園など、大規模で豊かな自然（緑）に恵まれています。ゆったりと落ち着いた環境で子育てをしたいファミリー層から根強い人気があります。

・横浜・川崎エリア：横浜市内などは「坂道（起伏）が非常に多い」という特徴があり、場所によっては電動アシスト自転車やバスの利用が必須となります。一方で、みなとみらいなど都会的で洗練されたスポットや、少し足を延ばせば「海」を感じられるエリアが多く、利便性と充実した商業施設を好む層に支持されています。



◾️プロが教える「失敗しない選び方」のポイント

「どちらのエリアが正解か」について、益山さんは「ご自身のライフスタイルで『何を最優先するか』を明確にすることが重要です」とアドバイスします。

「平坦な道で緑豊かな環境を重視するなら東京市部。多少の坂があっても、圧倒的な交通利便性や都会的な生活を望むなら横浜・川崎が向いています」。

さらに八巻さんは、不動産のプロとして「資産価値（売りやすさ）」の観点からも警告します。

「最近は都心の新築マンション高騰により、少し離れたこれらのエリアで家を探す人が急増しています。しかし、同じエリア内でも『駅チカ』なのか『バス便』なのかで、将来売却する際の資産価値は全く変わってきます。エリアの魅力だけでなく、その物件自体の立地条件をシビアに見極める必要があります」。



【まとめ】

「東京市部」か「横浜・川崎」か。どちらを選ぶにしても、それぞれの街の特性（交通網、地形、住環境）を正しく理解し、自分たちの将来設計に合ったエリアを見つけることが家探しの第一歩です。

らくだ不動産株式会社では、益山さんや八巻さんをはじめとする各エリアに精通したプロフェッショナルが、お客様の希望やライフプランを丁寧にヒアリングし、「本当に後悔しないエリア選び」から「資産価値の落ちない物件探し」までをトータルでサポートしています。「自分たちにはどの街が合っているのか分からない」「プロの意見を聞いてみたい」という方は、ぜひ一度、らくだ不動産へご相談ください。