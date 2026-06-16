ちいかわが“スイーツ”になっちゃった！ 「Q‐pot．」のアクセサリーコレクションに登場へ
とびきりSweetなスイーツアクセサリーを展開する「Q‐pot．」は、6月26日（金）から、「ちいかわ」コレクションを、直営店およびオンラインショップのほか「ちいかわマーケット」「ちいかわらんど」の一部店舗で発売する。
【写真】かわいい＆おいしそう!? 『ちいかわ』スイーツアクセサリーの値段
■購入制限は？
今回登場する「ちいかわ」コレクションは、マカロンやクッキー、パート・ドゥ・フリュイなど甘くておいしそうなスイーツに扮（ふん）した、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのアクセサリーがラインナップに登場。
リボンを着けたちいかわたちをかたどったクッキーは、焼き目まで細かく再現された、リアルでおいしそうな質感が特徴。ちいかわはミルク、ハチワレはプレーン、うさぎはチョコレートフレーバー。本アイテムは「クッキーネックレス」や「バッグチャーム」として楽しめる。
また、みずみずしい透明感とつるんとしたフォルムのパート・ドゥ・フリュイは、「ネックレス」や「ピアス＆イヤリング」に加えて、ちいかわ、 ハチワレ、 うさぎ、モモンガが集合したスペシャルな「ブレスレット」や「ブローチ」もそろう。
さらに、愛らしいフェイスと立体感にときめくマカロンアクセサリーも用意。「マカロン ネックレス」と「バッグチャーム」は、ふんわりサンドしたクリームやサテンのリボンで表現された細かいディテールもポイントだ。
ちなみに、本コレクションは、大きなリボンをまとったちいかわの限定パッケージで提供。
なお、発売初日の商品の購入は1人各1点まで。「Q‐pot．」オンラインショップでは、商品完売後に受注販売が予定されている。
【写真】かわいい＆おいしそう!? 『ちいかわ』スイーツアクセサリーの値段
■購入制限は？
今回登場する「ちいかわ」コレクションは、マカロンやクッキー、パート・ドゥ・フリュイなど甘くておいしそうなスイーツに扮（ふん）した、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのアクセサリーがラインナップに登場。
また、みずみずしい透明感とつるんとしたフォルムのパート・ドゥ・フリュイは、「ネックレス」や「ピアス＆イヤリング」に加えて、ちいかわ、 ハチワレ、 うさぎ、モモンガが集合したスペシャルな「ブレスレット」や「ブローチ」もそろう。
さらに、愛らしいフェイスと立体感にときめくマカロンアクセサリーも用意。「マカロン ネックレス」と「バッグチャーム」は、ふんわりサンドしたクリームやサテンのリボンで表現された細かいディテールもポイントだ。
ちなみに、本コレクションは、大きなリボンをまとったちいかわの限定パッケージで提供。
なお、発売初日の商品の購入は1人各1点まで。「Q‐pot．」オンラインショップでは、商品完売後に受注販売が予定されている。