柄本時生、妻・さとうほなみとの交際開始時期に言及 賀来賢人も「途中からおかしいなって正直感じてた」2人の“変化”明かす
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の柄本時生が6月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で女優のさとうほなみとの交際が始まった時期について語った。
【写真】柄本時生＆さとうほなみ夫婦の超接近ショット
柄本は2025年11月にさとうとの結婚を発表。2人は柄本がプロデュースしたテレビ東京系ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（2024年）で共演していた。
今回の動画には、同作でも共演し、柄本とプライベートでも親交の深い俳優の賀来賢人と落合モトキがゲストとして登場。落合が柄本に「『錦糸町パラダイス』のときはもう付き合ってたの？」と直球質問をぶつけた。
これに賀来も「俺はなんか途中からおかしいなって正直感じてた。やたら（柄本が）俺とほなちゃんのシーンにいるなって。やたら場を離れようとしないなみたいな」と撮影当時を回顧。さらに「急にほなちゃんとあんまり喋らない時期とかもあったの。そこが俺1番怪しいんじゃないかと思って。『あえて距離置いとこうぜ』みたいな口裏合わせがあったって僕は推測してるんですけど」と持論を展開した。
落合も「『車で昨日ほなさんのこと送って』みたいなことを言ってて、時生が。現場終わりが一緒だったから」と振り返り「そこでもう俺は、うん、そっか、みたいな」と2人の関係性を察していたことを明かした。
賀来と落合の“名推理”に、柄本は「名探偵がいるな…」と苦笑い。「会話をしなくなったところでお互いの気持ち確かめ合ってます」と告白し「ただこれは誤解のないよう。僕も真面目な人間ではあるので、一応、お付き合いという形は現場が終わってからです」と交際を開始した時期を明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柄本時生＆さとうほなみ夫婦の超接近ショット
◆賀来賢人、柄本時生＆さとうほなみの共演現場での様子明かす
柄本は2025年11月にさとうとの結婚を発表。2人は柄本がプロデュースしたテレビ東京系ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（2024年）で共演していた。
今回の動画には、同作でも共演し、柄本とプライベートでも親交の深い俳優の賀来賢人と落合モトキがゲストとして登場。落合が柄本に「『錦糸町パラダイス』のときはもう付き合ってたの？」と直球質問をぶつけた。
落合も「『車で昨日ほなさんのこと送って』みたいなことを言ってて、時生が。現場終わりが一緒だったから」と振り返り「そこでもう俺は、うん、そっか、みたいな」と2人の関係性を察していたことを明かした。
◆柄本時生、さとうほなみとの交際開始時期明かす
賀来と落合の“名推理”に、柄本は「名探偵がいるな…」と苦笑い。「会話をしなくなったところでお互いの気持ち確かめ合ってます」と告白し「ただこれは誤解のないよう。僕も真面目な人間ではあるので、一応、お付き合いという形は現場が終わってからです」と交際を開始した時期を明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】