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【意外と知らない】パソコン版LINEに「QRコード」で一撃ログインする裏技 | LINE専門家 ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【一撃で解決】LINEをパソコン(PC)で使うカンタン3ステップ」を公開した。動画では、パソコン版LINEの基本的なインストール方法と、面倒なパスワード入力を省いて一瞬でログインできる裏技を紹介している。



まず、検索サイトでLINEの公式サイトにアクセスし、パソコン版のアプリをダウンロードする手順を解説。Macの場合はApp Storeが開き、Windowsの場合も同様の手順でスムーズにインストールを完了できる。



インストールが完了してアプリを開くと、ログイン画面が表示される。ここでメールアドレスとパスワードを入力してログインすることも可能だが、ひらい先生は「QRコードのログインを使っています」と、より簡単な方法を推奨している。しかし、「QRコード出すのめんどくさいじゃん」と感じる人のために、一撃でQRコードリーダーを呼び出すテクニックを披露した。



その方法は、スマートフォンのLINEアプリアイコンを「長押し」するというもの。展開されたメニューから「QRコードリーダー」をタップするだけで、即座にカメラが起動する。そのままパソコン画面のQRコードを読み取り、スマートフォンに表示される「ログインしますか？」の画面で「ログイン」をタップする。



なお、初回ログイン時に限り、本人確認のためのピンコード認証が必要になる。スマートフォンのLINEに届く公式通知に従い、パソコン画面に表示された認証コードを入力すれば手続きは完了だ。パスワードを忘れてしまった人や、キーボード入力の手間を省きたい人にとって、このスマートなログイン術は非常に役立つだろう。