◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャースのロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、敵地でのホワイトソックス戦前にメディアに対応し、１４日（同１５日）の同戦を“欠場”することを明かした。

娘の卒業式に出席するためで「最近は家族の予定を優先することが以前より受け入れられるようになったと思う。メンタルヘルスや家族のために時間を使うことが『仕事への責任感が足りない』と見られなくなったし、それは誰にとっても良いことだ。私も娘の卒業を祝うために行くが、それで批判されるとは感じない。今回が４人目で最後の子ども。これまで高校卒業式が２回、大学卒業式が２回あった。スタッフにも家族を優先するよう勧めているし、野球界全体でも育児休暇など、家族のための時間を取ることが普通になっている。それは健全なことだと思う」とほほ笑んだ。

続けて「信じられないよ。今日は白髪を隠すためにヒゲをそったんだ。年寄りに見えないようにね。でも、また一つ歳を取った気分だよ」と爆笑。「明日はダニー（ベンチコーチ）が指揮を執るよ。私は連絡を絶つつもりだけど、終わったら携帯を見てドジャースが勝っていることを願うよ」と話した。

大谷翔平投手（３１）はホワイトソックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、２試合ぶりの復帰となった。