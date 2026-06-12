俳優の田中圭が、人気ポーカーYouTuber『世界のヨコサワ』の最新動画で思わぬ形で注目を集めている。

【写真】「モザ圭で吹いた」人気YouTuberの動画に登場した田中圭

ポーカー田中圭にモザイク処理

6月5日に公開された動画は、オーストラリア・メルボルンで開催されたポーカー大会の様子を追ったもの。ヨコサワの活躍を紹介する内容だったが、視聴者の目を引いたのは画面の一角に映り込んだ人物だった。

それがアイボリーのパーカーを羽織ったある男性。なぜか顔全体にしっかりとモザイク処理が施されていたのだ。

ポーカーファンの間では、その人物が田中だとすぐに話題に。動画のコメント欄では、



《しっかりモザイクかかってる笑》

《モザ圭で吹いた》

《Kだけモザイクなの面白すぎる》

などツッコミが殺到した。

田中といえば、2025年春に報じられた永野芽郁との不倫疑惑騒動以降、芸能活動への影響が取り沙汰されてきた。一方で、以前から趣味として知られていたポーカーには変わらず打ち込んでいる。

実際、ポーカープレーヤーとしては着実に結果を残している。今回の動画の舞台でもあるメルボルンで開催された『Aussie Millions Poker Championship』では、参加費2万5000豪ドル（約280万円）の高額大会に出場。98エントリーが集まるなかファイナルテーブルに進出し、7位で11万1720豪ドル（約1250万円）の賞金を獲得した。

さらに2025年にはラスベガスで開催された世界最大級のポーカー大会『World Series of Poker（WSOP）』では1935人中3位となり、11万5295ドル（約1700万円）を手にしている。

そんな実力者でありながら、今回の動画では他の参加者たちが通常通り映される一方で、田中だけが徹底してモザイク処理されていた。

不倫疑惑報道以降もネット上では厳しい視線が向けられているが、視聴者からは



《ちゃんと配慮していて好感持てる》

《モザイクかけてるのえらいな》

《他のハイエナ系チャンネルと違ってちゃんとしてる》

など、ヨコサワ側の対応を評価する声も上がっている。

ポーカープレーヤーとして世界大会で結果を残し続ける一方で、今回は思わぬ形で話題の中心になった田中。“モザ圭”という新たな呼び名まで飛び出し、視聴者に強い印象を残したようだ。