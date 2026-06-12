カシオ、G-SHOCK「G-STEEL」にブラックIP仕上げの新モデル「GST-B1000BD」
カシオ計算機は、G-SHOCKのメタルウオッチ「G-STEEL」シリーズから、ブラックIP仕上げを施した新モデル「GST-B1000BD」を6月5日に発売した。ラインアップは「GST-B1000BD-1AJF」「GST-B1000BD-2AJF」の2モデルで、価格はいずれも75,900円。
GST-B1000BD-1AJF キービジュアル
「GST-B1000BD」は、G-SHOCKのタフネス構造と機能美を継承しつつ、ミニマルな表現で再構築した「SLEEK STYLE」に、都市の光をインスピレーションとしたブラックIPモデルとして加わるもの。ロゴを排したベゼルは光の角度によって繊細に表情を変え、ブラックIPならではの深みのある質感を演出するという。
GST-B1000BD-1AJF
GST-B1000BD-2AJF
外装は、裏蓋やサイドボタン、りゅうず、三つ折れ式中留、ビスに至るまでブラックIPを施したフルブラック仕様とした。ステンレススチール製バンドにはヘアライン仕上げとミラー仕上げを組み合わせ、端正なデザインとホールド感を両立する三つ折れ式中留を採用している。
GST-B1000BD-1AJF
デザイン面では、初代G-SHOCK「DW-5000C」から継承するベゼルデザインやレンガパターンを取り入れた。メタルベゼルが外部からの衝撃をガードし、カーボンファイバー強化樹脂製ケースがモジュールを保護する。ガラス接着方式や小型モジュールの採用により、耐衝撃構造を維持しながら厚みと重量を抑制したとしている。
GST-B1000BD-1AJF
機能面では、対応するスマートフォンとBluetoothで通信連携するモバイルリンク機能を搭載。自動時刻修正や簡単時計設定、タイム＆プレイス、携帯電話探索などに対応する。利用には専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要で、スマートフォンと連携しない場合は通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作する。
GST-B1000BD-2AJF
このほか、耐衝撃構造や20気圧防水機能、タフソーラー（ソーラー充電システム）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）などを備える。フル充電時からソーラー発電なしの状態での駆動時間は、機能使用の場合で約5ヵ月、パワーセービング状態の場合で約18ヵ月。
GST-B1000BD-2AJF
なお、ケースの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用しており、環境負荷低減への貢献が期待されるとしている。
主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。
ケースサイズ：W44.2×D11.6×H46.9mm
質量：118g
ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール
バンド：メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
バンド装着可能サイズ：150〜205mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：ネオブライト、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリー充電警告、日付・曜日表示
GST-B1000BD-1AJF キービジュアル
「GST-B1000BD」は、G-SHOCKのタフネス構造と機能美を継承しつつ、ミニマルな表現で再構築した「SLEEK STYLE」に、都市の光をインスピレーションとしたブラックIPモデルとして加わるもの。ロゴを排したベゼルは光の角度によって繊細に表情を変え、ブラックIPならではの深みのある質感を演出するという。
GST-B1000BD-2AJF
外装は、裏蓋やサイドボタン、りゅうず、三つ折れ式中留、ビスに至るまでブラックIPを施したフルブラック仕様とした。ステンレススチール製バンドにはヘアライン仕上げとミラー仕上げを組み合わせ、端正なデザインとホールド感を両立する三つ折れ式中留を採用している。
GST-B1000BD-1AJF
デザイン面では、初代G-SHOCK「DW-5000C」から継承するベゼルデザインやレンガパターンを取り入れた。メタルベゼルが外部からの衝撃をガードし、カーボンファイバー強化樹脂製ケースがモジュールを保護する。ガラス接着方式や小型モジュールの採用により、耐衝撃構造を維持しながら厚みと重量を抑制したとしている。
GST-B1000BD-1AJF
機能面では、対応するスマートフォンとBluetoothで通信連携するモバイルリンク機能を搭載。自動時刻修正や簡単時計設定、タイム＆プレイス、携帯電話探索などに対応する。利用には専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要で、スマートフォンと連携しない場合は通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作する。
GST-B1000BD-2AJF
このほか、耐衝撃構造や20気圧防水機能、タフソーラー（ソーラー充電システム）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）などを備える。フル充電時からソーラー発電なしの状態での駆動時間は、機能使用の場合で約5ヵ月、パワーセービング状態の場合で約18ヵ月。
GST-B1000BD-2AJF
なお、ケースの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用しており、環境負荷低減への貢献が期待されるとしている。
主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。
ケースサイズ：W44.2×D11.6×H46.9mm
質量：118g
ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール
バンド：メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
バンド装着可能サイズ：150〜205mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：ネオブライト、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリー充電警告、日付・曜日表示