【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗が追加招集となり、新キャプテンはＤＦ板倉滉に決まった。

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町野の背番号は「６」に決定した。遠藤の番号をそのまま引き継ぐ形となる。ボランチやＤＦラインの選手が背負うことの多い番号だけに、ＦＷの「背番号６」は異例となる。

過去の日本代表では、９８年フランス大会で山口素弘、０２年日韓大会で服部年宏、０６年ドイツ大会で中田浩二が着用。２番のイメージも強い内田篤人だが、１０年南ア大会では６番を背負った。

１４年ブラジル大会では森重真人。１８年ロシア大会、２２年カタール大会では２大会連続で遠藤航の番号だった。

海外では、かつてアーセナルやマンチャスターＣなどで活躍した元トーゴ代表のアデバヨールが、２０１１年にＲマドリードで着用し、１４試合出場で５ゴールを挙げた。しかしアデバヨールは同年に期限付き移籍での途中加入だったため、番号の選択肢が限られていたとみられる。

また純粋なストライカータイプではないものの、フランス代表で通算８１試合に出場したジョルカエフは、９８年フランスＷ杯で６番を背負い、優勝に貢献した。