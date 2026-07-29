冨安健洋サッカー日本代表DF冨安健洋が、イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスへの加入を視野に同クラブの練習に参加している。28日、スポーツ専門サイト「アスレチック」が報じた。27歳の冨安は昨年の7月にアーセナル（イングランド）を退団し、12月にアヤックス（オランダ）に加入。今年6月末に契約満了となった。クリスタルパレスには日本代表MF鎌田大地が所属している。（共同）