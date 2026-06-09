サンコー株式会社は、ハンズフリー扇風機「服に風を送る大風量扇風機『腰ベルトファン パワー』」を6月8日（月）に発売した。同社公式オンラインストアなどで販売している。

ベルトに引っ掛けて服の中に直接風を送り込む扇風機。上着とインナーを別々の2カ所に挟める「Wクリップ構造」を採用しており、服で隠れても吸気口が塞がりづらい仕組みになっている。

付属のストラップを使用した「首掛け」や、スタンドを立てた「卓上設置」にも対応し、シーンに合わせて使い分けが可能。

本体の液晶ディスプレイでバッテリー残量と風量の確認が可能。風量は5段階で調整できる。

6,000mAhのバッテリーを内蔵し、USB Type-Cポートからの充電で最長約15時間動作する。

夜間や非常時などに活用できる3種類のLEDライト機能（弱・強・点滅）も備える。

サンコーの腰ベルトファンは2018年に初代モデルが発売。その後5世代の製品を経て、今回の2026年版において「強力強風モデル」が完成したとする。

バッテリー容量：6,000mAh 充電端子：USB Type-C 外形寸法：110×85×78mm 重量：約340g 価格：4,980円