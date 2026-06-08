「お金の使いすぎ」で自己嫌悪、ストレスで散財…ADHDの大人が「浪費の悪循環」を止めるための方法

「給料日前になると、いつもお金が足りなくなる」

「クレジットカードの請求を見て、毎月のように驚いてしまう」

「今月こそ節約しようと思ったのに、気づけばまた使いすぎている」

こうしたお金の悩みを抱えている人は少なくありません。

お金の問題は、周囲から「だらしない」「計画性がない」「我慢が足りない」と見られやすいものです。本人自身も、「どうして自分はこんなにお金の管理ができないのだろう」と自分を責めてしまうことがあります。

しかし、こうした問題の背景に、ADHD（注意欠如・多動症）の特性が関係していることがあります。

もちろん、ADHDの人すべてがお金に困るわけではありません。けれども、ADHDの特性によって、衝動的な買い物、支払いの先延ばし、将来の見通しの立てにくさが重なると、お金の管理が難しくなりやすいのです。

この記事では、ADHD専門のカウンセリングルーム「すのわ」の代表であり、臨床心理士・公認心理師の南和行さんが、ADHDの人に見られやすいお金の問題について、架空事例を交えながら、その背景と日常生活でできる工夫を解説します。

記事前編は【毎月、カードの請求額に呆然…ADHDの人が「贅沢していないのになぜかお金がない」状況に陥りやすい理由】から。

「当たり前の対策」が難しい

お金に困っている人に対して、「家計簿をつければいい」「節約すればいい」「無駄遣いをやめればいい」と言われることがあります。もちろん、それ自体は間違いではありません。

しかし、ADHDの人にとっては、その「当たり前の対策」が難しいことがあります。

家計簿をつけようと思っても続かない。

レシートを取っておこうと思ってもなくしてしまう。

毎月の固定費を見直そうと思っても、面倒で後回しになる。

節約しようと思っても、ストレスがたまると使ってしまう。

このようなことが繰り返されると、「自分は本当にダメだ」と自己否定が強くなっていきます。

ここで必要なのは、さらに自分を責めることではなく、自分の特性に合った形で、お金を使いすぎにくい仕組みを作ることです。

必要なのは「根性」ではなく「仕組み」

ADHDの人がお金で困らないために大切なのは、意志の力で毎回止めようとすることではありません。むしろ、意志の力に頼るほど失敗しやすくなります。

大切なのは、次の発想です。お金を使う前に止めるのではなく、使いすぎない構造を先に作る。たとえば、

・給料が入ったら、先に貯金分を別口座に移す。

・生活費用の口座と、自由に使ってよい口座を分ける。

・クレジットカードは枚数や用途を絞り、支払いが見えにくくならないようにする。

・後払いサービスは、できるだけ使わない。

・サブスクを定期的に見直す。

・ネットショッピングのアプリを消して、すぐに買える状態を減らす。

クレジットカードは、使い方によっては支払いの見える化に役立つ場合もあります。ただし、利用額が把握できないまま使いすぎてしまう人は、枚数を減らす、上限額を下げる、生活費用だけに使うなど、あらかじめルールを決めておくことが重要です。

こうした工夫は、「自分を縛るため」のものではありません。未来の自分を守るための仕組みです。

「あといくら使えるか」を一目で分かる状態にする

お金の管理が苦手な人ほど、いきなり完璧な家計簿をつけようとしがちです。しかし、細かすぎる管理は続きにくく、挫折すると「やっぱり自分には無理だ」と感じてしまいます。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずは、毎月必ず出ていくお金をざっくり把握します。家賃、スマホ代、光熱費、サブスク、保険料、ローン、クレジットカードの支払いなどです。そのうえで、「今月、自由に使ってよい金額はいくらか」だけを見えるようにします。

大切なのは、細かく分類することではありません。「あといくら使えるのか」が一目でわかる状態にすることです。

たとえば、自由費だけを別口座に入れる。週ごとに使ってよい金額を封筒に分けて、現金で管理する。プリペイドカードに入れた金額だけ使う。こうした方法も有効です。「今月はあとこれだけ」という感覚が見えるようになると、使いすぎに気づきやすくなります。

お金の失敗は強い自己否定につながりやすい

お金の失敗は、強い自己否定につながりやすい問題です。

「また使ってしまった」

「なんで自分はこんなこともできないんだろう」

「普通の人はちゃんとできているのに」

そうやって自分を責めると、一時的には反省しているように見えます。

しかし、自己否定が強くなるほど、ストレスも強くなります。そして、そのストレスを紛らわせるために、また買い物に向かってしまうことがあります。つまり、自分を責めること自体が、次の浪費の引き金になることがあるのです。

大切なのは、失敗した自分を責めることではありません。

「どの場面で使いすぎたのか」

「何が引き金になったのか」

「次はどの仕組みを変えればよいのか」

このように、責めるのではなく、仕組みを見直すことです。

「本人の努力不足」だけでは説明できない

ADHDのお金の問題は、本人の努力不足だけでは説明できません。もちろん、何もしなくてよいという意味ではありません。けれども、「自分はだらしない」「意志が弱い」と責め続けても、問題は改善しにくいのです。

必要なのは、自分の特性を理解することです。

衝動的に使いやすいなら、使いにくくする。

先延ばししやすいなら、自動化する。

見通しが苦手なら、見える化する。

買い物の刺激に引っ張られやすいなら、距離を取る。

このように、環境を整えていくことが重要です。

ADHDの人にとって、お金の管理とは、気合いで我慢することではありません。自分の脳の特性に合った仕組みを作り、未来の自分を守ることなのです。

今日からできることは、ひとつで十分です。まずは、今月「自由に使ってよいお金」がいくら残っているかを確認する。そして、給料が入ったら、使う前に分ける。その小さな仕組みが、「気づくとお金がない」という苦しさから抜け出す第一歩になります。

お金の問題は、ひとりで抱え込むほど苦しくなりやすいものです。自分だけで管理しようとしても、どうしてもうまくいかない。何度も同じ失敗を繰り返してしまう。借金や支払いの問題が大きくなっている。そう感じたときは、早めに誰かに相談することも大切です。

たとえば、家計の見直しについてはファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談する方法があります。また、信頼できる家族や友人に、支払いの確認や予算の見える化を手伝ってもらうことも助けになります。

大切なのは、「自分でできないのは恥ずかしい」と考えないことです。ADHDの特性がある人にとって、お金の管理は、ひとりで完璧にこなすよりも、仕組みと周囲のサポートを使ったほうがうまくいきやすいことがあります。自分を責めるのではなく、頼れるものを頼る。それも、未来の自分を守るための大切な工夫なのです。

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参考文献

『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』岩切健一郎、ダイヤモンド社（2025）

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