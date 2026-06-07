歌手・中島美嘉の公式サイトが７日の更新され、１３日に開催予定の韓国・ソウル公演を中止すると発表した。中止理由は現地主催会社及び現地制作会社の都合と説明された。

同サイトでは「６月１３日（土）に開催を予定しておりました、『ＭＩＫＡ ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２０２６』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と公表。

「予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と経緯を説明し、「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中島のコメントも同時に掲載。「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております。既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」と心境を明かした。

事務所の対応として「今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります」とし、「この度はご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。