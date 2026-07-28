前半戦を巨人と同率首位で終えた阪神。前半戦終了時に2球団が同率で並ぶのは、セ・リーグ史上初。【もっと読む】阪神・藤川監督が酔っぱらって口を衝いた打倒巨人「怪気炎」昨季は2位のDeNAに9.5ゲームの大差をつけていたが、今季の優勝争いは最後までもつれそうだ。藤川球児監督（46）は後半戦に向けて、「やっぱり我慢すること。期待してあげること。それから諦めないこと。勝っていてもおごらないこと。ここに尽きる」と