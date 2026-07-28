「球宴休み以降、彼の打撃の質はかなり落ちていると思う。バットの芯でとらえられていない打球が多いように見える」【もっと読む】32歳の大谷翔平に重なる“晩年”のゴジラドジャースのロバーツ監督がこう言った。「彼」とは大谷翔平（32）のことだ。球宴明けの9試合は38打数7安打（打率.184）、3打点、0本塁打。東海岸遠征の最終日となる日本時間27日のメッツ戦も4打数1安打と、いまひとつだった。球宴期間を利用して炎症のあ